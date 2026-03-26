جنبلاط يتبلغ من تركيا موافقتها على تقديم بيوت جاهزة لايواء النازحين

أجرى الرئيس اتصالات بالجانب عبر مكتب الرئيس حيث حصل على موافقته تبلغها عبر مستشاره السيد سيفير توران لتقديم عدداً من البيوت الجاهزة لتوفير السكن اللائق لأهل الجنوب ، بعدما كان قد عبر عن هذا الاقتراح عقب لقائه بالرئيس مطلع الأٍسبوع الجاري.





وأبلغ الرئيس جنبلاط رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بمبادرته والتجاوب التركي معها، فكانت محور ترحيب من الرئيس سلام الذي استقبل سفير تركيا لدى مراد لوتيم، وأبلغه شكره لتركيا على وقوفها إلى جانب لبنان في هذه الظروف.

