تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"لابورا" في اليرزة.. نداء للعماد هيكل: "اضرب بيد من حديد" لمنع الفتنة
Lebanon 24
26-03-2026
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من مؤسسة "لابورا" برئاسة الأب طوني خضره،
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في مكتبه باليرزة، في زيارة تضامنية بحثت تداعيات الحرب الخطيرة على
لبنان
. وأكد الوفد أن
المؤسسة العسكرية
هي الضامن الوحيد في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية.
وبالتزامن مع الزيارة، أصدرت "لابورا" بياناً حذرت فيه من أن اللبنانيين يعيشون الحرب الأخطر في تاريخهم، مشيرة إلى نزوح نحو مليون لبناني إلى مناطق ظهر أنها "غير آمنة" بفعل الاستهداف
الإسرائيلي
بحجة تغلغل عناصر من "
حزب الله
" أو مسؤولين إيرانيين، مما ولّد حالة من الخوف والحذر بين اللبنانيين.
ونبه البيان من عودة الاستفزازات والنعرات الطائفية، مستنكراً بشدة حملات التخوين التي تستهدف الجيش واتهامه بالتقصير أو تسويق مخاوف وهمية حول انقسامه. ودعت "لابورا" اللبنانيين إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية كـ"خشبة خلاص" وحيدة، مناشدة العماد هيكل الضرب بيد من حديد لمنع الفتنة وانتشار الفوضى والتفلت الأمني، لا سيما في مناطق النزوح.
مواضيع ذات صلة
هيكل عرض مع بلاسخارت التطورات واستقبل رئيس "لابورا"
Lebanon 24
هيكل عرض مع بلاسخارت التطورات واستقبل رئيس "لابورا"
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات العماد هيكل: دعم "الجيش" في الجنوب يتصدّر المشهد وسط الظروف الاستثنائية
Lebanon 24
لقاءات العماد هيكل: دعم "الجيش" في الجنوب يتصدّر المشهد وسط الظروف الاستثنائية
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يضرب "فيسبوك" يمنع الآلاف حول العالم من الوصول إلى حساباتهم
Lebanon 24
عطل يضرب "فيسبوك" يمنع الآلاف حول العالم من الوصول إلى حساباتهم
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءٌ عسكريٌّ في اليرزة.. العماد هيكل يستقبل ماندون
Lebanon 24
لقاءٌ عسكريٌّ في اليرزة.. العماد هيكل يستقبل ماندون
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العسكرية
رودولف هيكل
قائد الجيش
الإسرائيلي
حزب الله
رئاسة ال
إسرائيل
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيليّة... بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف
12:56 | 2026-03-26
12:56 | 2026-03-26
26/03/2026 12:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
13:25 | 2026-03-26
13:25 | 2026-03-26
26/03/2026 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل ناقش وسفيرة الاتحاد الأوروبي الاوضاع العامة
Lebanon 24
باسيل ناقش وسفيرة الاتحاد الأوروبي الاوضاع العامة
13:19 | 2026-03-26
13:19 | 2026-03-26
26/03/2026 01:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكتائب استقبل السفير الياباني
Lebanon 24
رئيس الكتائب استقبل السفير الياباني
13:15 | 2026-03-26
26/03/2026 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هيكل عرض مع بلاسخارت التطورات واستقبل رئيس "لابورا"
Lebanon 24
هيكل عرض مع بلاسخارت التطورات واستقبل رئيس "لابورا"
13:11 | 2026-03-26
13:11 | 2026-03-26
26/03/2026 01:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
15:19 | 2026-03-25
15:19 | 2026-03-25
25/03/2026 03:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
15:10 | 2026-03-25
25/03/2026 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
17:25 | 2026-03-25
17:25 | 2026-03-25
25/03/2026 05:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان لبناني (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
09:37 | 2026-03-26
09:37 | 2026-03-26
26/03/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
12:56 | 2026-03-26
غارات إسرائيليّة... بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف
13:25 | 2026-03-26
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
13:19 | 2026-03-26
باسيل ناقش وسفيرة الاتحاد الأوروبي الاوضاع العامة
13:15 | 2026-03-26
رئيس الكتائب استقبل السفير الياباني
13:11 | 2026-03-26
هيكل عرض مع بلاسخارت التطورات واستقبل رئيس "لابورا"
13:06 | 2026-03-26
عبد العاطي يؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
01:56 | 2026-03-22
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
02:40 | 2026-03-20
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
04:34 | 2026-03-19
26/03/2026 19:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24