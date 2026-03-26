لبنان

"لابورا" في اليرزة.. نداء للعماد هيكل: "اضرب بيد من حديد" لمنع الفتنة

26-03-2026 | 10:15
زار وفد من مؤسسة "لابورا" برئاسة الأب طوني خضره، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزة، في زيارة تضامنية بحثت تداعيات الحرب الخطيرة على لبنان. وأكد الوفد أن المؤسسة العسكرية هي الضامن الوحيد في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية.

وبالتزامن مع الزيارة، أصدرت "لابورا" بياناً حذرت فيه من أن اللبنانيين يعيشون الحرب الأخطر في تاريخهم، مشيرة إلى نزوح نحو مليون لبناني إلى مناطق ظهر أنها "غير آمنة" بفعل الاستهداف الإسرائيلي بحجة تغلغل عناصر من "حزب الله" أو مسؤولين إيرانيين، مما ولّد حالة من الخوف والحذر بين اللبنانيين.

ونبه البيان من عودة الاستفزازات والنعرات الطائفية، مستنكراً بشدة حملات التخوين التي تستهدف الجيش واتهامه بالتقصير أو تسويق مخاوف وهمية حول انقسامه. ودعت "لابورا" اللبنانيين إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية كـ"خشبة خلاص" وحيدة، مناشدة العماد هيكل الضرب بيد من حديد لمنع الفتنة وانتشار الفوضى والتفلت الأمني، لا سيما في مناطق النزوح.

