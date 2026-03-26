الجميّل يبحث المستجدات مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ويؤكد على دعم الجيش

استقبل " " الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفيرة في ساندرا دو وال، حيث جرى عرض شامل لمجمل التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان والمنطقة في ظل التحديات المتصاعدة على مختلف المستويات.



حضر اللقاء المستشار السياسي ألكسندر جولي وعضو الوزير السابق حكيم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.



وخلال الاجتماع، شدد الجميّل على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات معتبراً أن هذه الخطوة تمثل المدخل الأساسي لإعادة بناء الثقة داخلياً وخارجياً، كما دعا إلى تعزيز الدعم الدولي وتحديداً من قبل الاتحاد لمساندة وتمكينه من القيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.





