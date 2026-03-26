لبنان
سفارة كوريا تعلن عن مساهمة مالية لدعم النازحين.. كيف ستوزع المبالغ؟
Lebanon 24
26-03-2026
|
10:53
أعلنت سفارة
كوريا
في
لبنان
ببيان، أن حكومة بلادها قررت تقديم مبلغ 2 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية طارئة، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في لبنان. وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة تعكس
التزام
جمهورية
كوريا بدعم المتضررين من الأزمة، لا سيما العدد المتزايد من
النازحين
اللبنانيين داخلياً الذين يواجهون تدهوراً في ظروفهم المعيشية.
وأكد سفير كوريا في لبنان غيوسوك جون أن بلاده تقف متضامنة بلا تردد مع الشعب اللبناني خلال هذا الوقت الصعب، موضحاً تقديم مساعدة طارئة فورية لتلبية الاحتياجات العاجلة، مع الوعد بمواصلة الدعم لمساعدة لبنان على تجاوز هذه الصعوبات.
ولفت البيان إلى أنه سيتم تقديم المساعدة من خلال وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك
اليونيسف
بمبلغ مليون دولار أميركي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، لضمان استجابة سريعة وفعالة على أرض الواقع.
علاوة على ذلك، سيتم تمويل 600 مليون وون
كوري
من المساعدة من خلال برنامج المساعدة الخارجية الطارئة التابع لبرنامج "الاستجابة السريعة ومبادرة الشراكة من أجل برامج
الكوارث
".
وذكر البيان أن حكومة جمهورية كوريا تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، وتظل ملتزمة بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المنطقة
