Advertisement

بري يستقبل عبد العاطي.. رسالة مصرية بشأن سيادة لبنان وحصرية السلاح

Lebanon 24
26-03-2026 | 11:09
بري يستقبل عبد العاطي.. رسالة مصرية بشأن سيادة لبنان وحصرية السلاح
بري يستقبل عبد العاطي.. رسالة مصرية بشأن سيادة لبنان وحصرية السلاح photos 0
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق، بحضور السفير المصري علاء موسى والمستشار الإعلامي علي حمدان، حيث جرى عرض شامل لآخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي وتداعياته الإنسانية، لا سيما ملف النازحين والجهود المبذولة لوقف العدوان.

وشكر الرئيس بري مصر قيادة وحكومة وشعباً على وقوفهم الدائم والمؤازر للبنان في مختلف الظروف، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، منوهاً بالمساعي المصرية على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي للجم العدوان.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي أن زيارته تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الكامل للبنان، موضحاً أن شحنة المساعدات المصرية التي رافقت الزيارة وتقترب من ألف طن تهدف لدعم المتضررين والنازحين الذين تجاوز عددهم مليوناً وسبعين ألف مواطن نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر.
 
وأدان الوزير المصري استهداف المنشآت المدنية ورفض أسلوب العقاب الجماعي والنزوح القسري لتحقيق أغراض سياسية، مشدداً على استمرار المساعي المصرية مع الأطراف الدولية ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا لسرعة وقف إطلاق النار.
 
كما أكد على دعم الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش لفرض السيادة على كامل التراب الوطني وحصر السلاح بيد الدولة بمفردها، مع التمسك بتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ بشكل كامل ودون انتقائية.

وعلى صعيد آخر، تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، كما اطلع من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على إجراءات وبرامج عمل الوزارة في ظل الظروف الراهنة وتصاعد العدوان.
Advertisement
وزير الخارجية يوسف رجي: الحكومة تتوخى نهجا قائما على تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي بنظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ونظيره الفرنسي أكدا أهمية احتواء التوتر بالمنطقة تجنبا لانزلاق إقليمي
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: هناك أفكار للتعامل مع حصر السلاح في غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24

