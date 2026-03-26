بري يستقبل عبد العاطي.. رسالة مصرية بشأن سيادة لبنان وحصرية السلاح

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق، بحضور السفير المصري علاء موسى والمستشار الإعلامي علي حمدان، حيث جرى عرض شامل لآخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ظل تصعيد العدوان وتداعياته الإنسانية، لا سيما ملف النازحين والجهود المبذولة لوقف العدوان.



وشكر الرئيس مصر قيادة وحكومة وشعباً على وقوفهم الدائم والمؤازر للبنان في مختلف الظروف، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، منوهاً بالمساعي على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي للجم العدوان.



من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي أن زيارته تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الكامل للبنان، موضحاً أن شحنة المساعدات المصرية التي رافقت الزيارة وتقترب من ألف طن تهدف لدعم المتضررين والنازحين الذين تجاوز عددهم مليوناً وسبعين ألف مواطن نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر.

وأدان الوزير المصري استهداف المنشآت المدنية ورفض أسلوب العقاب الجماعي والنزوح القسري لتحقيق أغراض سياسية، مشدداً على استمرار المساعي المصرية مع الأطراف الدولية ولا سيما وفرنسا لسرعة وقف إطلاق النار.

كما أكد على دعم الدولة وتمكين مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش لفرض السيادة على كامل التراب الوطني وحصر السلاح بيد الدولة بمفردها، مع التمسك بتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ بشكل كامل ودون انتقائية.



وعلى صعيد آخر، تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال استقباله سفيرة في ساندرا دو وال، كما اطلع من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على إجراءات وبرامج عمل الوزارة في ظل الظروف الراهنة وتصاعد العدوان.