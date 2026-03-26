الحريري مودّعًا أحمد قعبور: ستبقى ألحانه في شوارع بيروت

نعى الفنان الراحل أحمد قعبور، وكتب على منصة "أكس": "رحم الله الفنان المبدع أحمد قعبور، سيبقى اسمه علامة مضيئة في مسيرة الفن الراقي والملتزم، وستظل أحياء وشوارعها تحفظ ألحانه وتحافظ على إرثه، وتردد "علوا البيارق علوها"، مثلما صارت "أناديكم" نشيدا للالتزام النقي على مدى أجيال.أحرّ التعازي لعائلته ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".