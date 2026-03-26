تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسامني بحث في تداعيات ارتفاع اسعارالنفط

Lebanon 24
26-03-2026 | 13:00
A-
A+

رسامني بحث في تداعيات ارتفاع اسعارالنفط
رسامني بحث في تداعيات ارتفاع اسعارالنفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسّامني، اجتماعاً موسّعاً اليوم، ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، بمشاركة ممثلي النقابات المعنية بقطاع النقل، خُصّص لبحث تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وانعكاساته المباشرة على تعرفة النقل في لبنان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وبعد مناقشة الاوضاع الراهنة، تمّ الاتفاق على تعديل تعرفة النقل بما يتلاءم مع الزيادة في أسعار المحروقات، وفق مقاربة عادلة ومتوازنة تكفل حماية حقوق السائقين من جهة، وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، على أن يصدر لاحقاً قرار رسمي عن الوزير رسّامني يحدّد التعرفة الجديدة بصورة موقتة، إلى حين انتهاء الظروف الاستثنائية واستقرار أسعار المحروقات.

وبناءً لتوجيهات الوزير رسّامني، تمّ الاتفاق على أن يشمل هذا التعديل أيضاً مصلحة النقل المشترك بنفس النسبة المطبقة على النقل العادي، في إطار توحيد سياسات التعرفة بين مختلف وسائل النقل العام، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استدامة القطاع وتشغيله بكفاءة.

وشدّد المجتمعون على "ضرورة إنصاف السائقين، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في الأكلاف التشغيلية"، مؤكدين أهمية "التعجيل في صرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية الذي سبق أن أقرّته الحكومة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية عنهم، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة تداعيات الأزمة".

كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر، بهدف متابعة مدى الالتزام بتطبيق التعرفة الجديدة، وإجراء المراجعة اللازمة عند الاقتضاء، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين مختلف الأطراف المعنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على "استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنقابات، لمواكبة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز استقرار قطاع النقل".
لبنان

إقتصاد

البري والبحري

المدير العام

ليرة لبنانية

رئيس اتحاد

بسام طليس

أحمد تامر

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:05 | 2026-03-26
Lebanon24
15:50 | 2026-03-26
Lebanon24
15:39 | 2026-03-26
Lebanon24
15:24 | 2026-03-26
Lebanon24
15:23 | 2026-03-26
Lebanon24
14:55 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24