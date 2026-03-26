تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام استقبل عبد العاطي: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيليّ خطيرة

26-03-2026 | 13:00
A-
A+
سلام استقبل عبد العاطي: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيليّ خطيرة
سلام استقبل عبد العاطي: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيليّ خطيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر لدى لبنان علاء موسى.

وأكد وزير الخارجية المصري أنّ مصر تقف إلى جانب لبنان سياسيًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أنّ بلاده قدّمت 900 طن من المساعدات الإغاثية، وأن هذه الرزمة ليست سوى بداية، مع الاستعداد لتقديم المزيد. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر على الصعيد الدبلوماسي لوقف التصعيد في المنطقة ولبنان، مؤكّدًا دعم بلاده لقرارات الحكومة اللبنانية.

من جهته، شكر الرئيس سلام مصر على وقوفها إلى جانب لبنان، وعلى مساعيها في الوساطة والتهدئة، مؤكّدًا على خطورة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن احتلال الجنوب حتى نهر الليطاني.
 
 
 
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24