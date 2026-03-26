سلام استقبل عبد العاطي: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيليّ خطيرة

استقبل الدكتور نواف سلام وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر لدى علاء موسى.



وأكد المصري أنّ مصر تقف إلى جانب لبنان سياسيًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أنّ بلاده قدّمت 900 طن من المساعدات الإغاثية، وأن هذه الرزمة ليست سوى بداية، مع الاستعداد لتقديم المزيد. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر على الصعيد الدبلوماسي لوقف التصعيد في المنطقة ولبنان، مؤكّدًا دعم بلاده لقرارات .



، شكر الرئيس سلام مصر على وقوفها إلى جانب لبنان، وعلى مساعيها في الوساطة والتهدئة، مؤكّدًا على خطورة تصريحات بشأن احتلال الجنوب حتى نهر الليطاني.

