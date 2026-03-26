تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عبد العاطي يؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة

Lebanon 24
26-03-2026 | 13:06
A-
A+

عبد العاطي يؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة
عبد العاطي يؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر في لبنان علاء موسى، في مراكز ايواء النازحين في منطقة الجناح، وتفقد روضة عمر الانسي الرسمية المختلطة حيث يقطن العديد من الاطفال والمسنين.

وخلال الزيارة قال عبد العاطي: "نؤكد على تضامننا الكامل مع من اضطروا للنزوح القسري في لبنان تحت هذا القصف جراء العدوان الاسرائيلي، ونؤكد على الاهمية البالغة بالاحتواء، اذ نعول على حكمة القيادات اللبنانية وحكم الشعب اللبناني في الحفاظ على السلم الاهلي والتضامن والتآزر في ما بينهم لتجاوز هذه الظروف الدقيقة الصعبة. ونحن على ثقة كاملة بأن لبنان سيخرج من هذه المحنة أقوى وأصلب مما كان، ونتمنى ان يكون ذلك بأسرع وقت ممكن".

أضاف: "الهدف من زيارتنا يأتي من خلال: الرسالة الاولى، وهي الوقوف على جانب أهالينا من النازحين قلبا وقالبا قولا وفعلا، والتأكيد على اننا لن نتخلى عنهم ونقف بقوة الى جانبهم وان هناك توجيهات واضحة بالاستجابة لأي طلبات انسانية من الاشقاء في لبنان، ونحن هنا نرافق سفينة كبيرة تحمل ما يوازي الألف طن من المساعدات من ثلاث اصناف اساسية:

اولا الادوية وكل ما يتعلق بالمستلزمات الصحية والطبية وادوات النظافة المطلوبة للتخفيف من معاناة النازحين، وثانيا سلال الغذاء والمياه، وثالثا المفروشات من اغطية وكل ما تطلبه وسائل الاعاشة اليومية. وهذا ما نقلته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولدولة الرئيس نبيه بري وما سأنقله لدولة للرئيس نواف سلام، بأننا رهن الإشارة ودائما الى جانب لبنان وأي طلبات سيتم التعامل معها والتجاوب معها".

وتابع: "الرسالة الثانية هي اننا نعمل على وقف الحرب العدوانية على لبنان. لقد عملنا سابقا ولعبنا دورا واضحا وما زلنا، ولن نتأخر في استخدام كافة الادوات المتاحة من قنوات سياسية ودبلوماسية للعمل على حشد الجهود الاقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف هذه الاعتداءات واتجاه خفض التصعيد وتجنيب لبنان لا قدر الله مغبة الانزلاق الى حال من التدمير. لذلك نحن نتحرك مع الاطراف المعنية ومع الولايات المتحدة الاميركية ومع فرنسا ومع الطرف الاقليمي الاسرائيلي. الرسالة الثالثة، نعمل بكافة جهودنا لتجنيب لبنان بشكل واضح، آثار العدوان وهناك خطوط حمراء وهي استهداف البنى التحتية، ويجب العمل على وقف العمليات وعلى تمكين الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية كي تفرض سياستها ورؤيتها في ما يتعلق في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وتوجه وزير الخارجية المصري الى النازحين القول: "ربنا يعينكم، نحن تحت امركم في اي طلبات، ربما قدمنا حاجات رمزية لكننا لن نتوانى ولن نتأخر عن تقديم كل الدعم لاهلنا هنا، وهي تعليمات فخامة الرئيس السيسي. لقد كان لبنان القدوة والمثل في الحياة والرغبة في الحياة والخروج من التدمير الى البناء والرغبة في الحياة، ونتمنى ان يبقى كذلك، وهناك عهد لنا تجاه لبنان ان نقف بجانبه وبجانبكم بكل ما أوتينا من عزم، ونحن أشقاء وشقيقات وهي مسؤولية الاخ تجاه اخيه والاخت تجاه اختها".
Advertisement
الولايات المتحدة

الرئيس نبيه بري

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24