عبد العاطي يؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة

جال المصري بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر في علاء موسى، في مراكز ايواء النازحين في منطقة الجناح، وتفقد روضة عمر الانسي الرسمية المختلطة حيث يقطن العديد من الاطفال والمسنين.



وخلال الزيارة قال عبد العاطي: "نؤكد على تضامننا الكامل مع من اضطروا للنزوح القسري في لبنان تحت هذا القصف جراء العدوان الاسرائيلي، ونؤكد على الاهمية البالغة بالاحتواء، اذ نعول على حكمة القيادات وحكم الشعب اللبناني في الحفاظ على السلم الاهلي والتضامن والتآزر في ما بينهم لتجاوز هذه الظروف الدقيقة الصعبة. ونحن على ثقة كاملة بأن لبنان سيخرج من هذه المحنة أقوى وأصلب مما كان، ونتمنى ان يكون ذلك بأسرع وقت ممكن".



أضاف: "الهدف من زيارتنا يأتي من خلال: الرسالة الاولى، وهي الوقوف على جانب أهالينا من النازحين قلبا وقالبا قولا وفعلا، والتأكيد على اننا لن نتخلى عنهم ونقف بقوة الى جانبهم وان هناك توجيهات واضحة بالاستجابة لأي طلبات انسانية من الاشقاء في لبنان، ونحن هنا نرافق سفينة كبيرة تحمل ما يوازي الألف طن من المساعدات من ثلاث اصناف اساسية:



اولا الادوية وكل ما يتعلق بالمستلزمات الصحية والطبية وادوات النظافة المطلوبة للتخفيف من معاناة النازحين، وثانيا سلال الغذاء والمياه، وثالثا المفروشات من اغطية وكل ما تطلبه وسائل الاعاشة اليومية. وهذا ما نقلته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولدولة وما سأنقله لدولة للرئيس نواف سلام، بأننا رهن الإشارة ودائما الى جانب لبنان وأي طلبات سيتم التعامل معها والتجاوب معها".



وتابع: "الرسالة الثانية هي اننا نعمل على وقف الحرب العدوانية على لبنان. لقد عملنا سابقا ولعبنا دورا واضحا وما زلنا، ولن نتأخر في استخدام كافة الادوات المتاحة من قنوات سياسية ودبلوماسية للعمل على حشد الجهود الاقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف هذه الاعتداءات واتجاه خفض التصعيد وتجنيب لبنان لا قدر الله مغبة الانزلاق الى حال من التدمير. لذلك نحن نتحرك مع الاطراف المعنية ومع الاميركية ومع فرنسا ومع الطرف الاقليمي الاسرائيلي. الرسالة الثالثة، نعمل بكافة جهودنا لتجنيب لبنان بشكل واضح، آثار العدوان وهناك خطوط حمراء وهي استهداف البنى التحتية، ويجب العمل على وقف العمليات وعلى تمكين ومؤسسات الدولة اللبنانية كي تفرض سياستها ورؤيتها في ما يتعلق في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".



وتوجه وزير الخارجية المصري الى النازحين القول: "ربنا يعينكم، نحن تحت امركم في اي طلبات، ربما قدمنا حاجات رمزية لكننا لن نتوانى ولن نتأخر عن تقديم كل الدعم لاهلنا هنا، وهي تعليمات فخامة الرئيس السيسي. لقد كان لبنان القدوة والمثل في الحياة والرغبة في الحياة والخروج من التدمير الى البناء والرغبة في الحياة، ونتمنى ان يبقى كذلك، وهناك عهد لنا تجاه لبنان ان نقف بجانبه وبجانبكم بكل ما أوتينا من عزم، ونحن أشقاء وشقيقات وهي مسؤولية الاخ تجاه اخيه والاخت تجاه اختها".

