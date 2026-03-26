باسيل ناقش وسفيرة الاتحاد الأوروبي الاوضاع العامة

استقبل رئيس "الوطني الحر" ، اليوم، سفيرة في ساندرا دو وال يرافقها السيد جولي، بحضور النائبة ندى والسيد رامي منعم.وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة وانعكاساتها التي لا تقتصر على الداخل اللبناني فحسب، بل تمتد لتطال الاستقرار الإقليمي والمصالح الأوروبية على حد سواء.وشدّد المجتمعون على "ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وقف الحرب ووضع حدّ للتصعيد، بما يفتح المجال أمام حلول سياسية تضمن الاستقرار وتخفّف من الأعباء المتزايدة على لبنان والمنطقة".وفي ختام اللقاء، سلّم السفيرة الأوروبية نسخة عن مقترح "حماية لبنان" الذي أطلقه التيار، في إطار مساعيه لطرحه على مختلف المرجعيات والقوى المعنية.