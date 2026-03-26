أحد القادة البارزين... إسرائيل تُعلن عن هويّة المُستهدف في "غارة الحجير"

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "سلاح الجوّ شنّ أمس غارة على بلدة الحجير في ، واغتال حسن الذي كان من البارزين في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لـ" ".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "في إطار نشاطه، دفع بشير بمئات المخططات الهجومية ضدّ القوات الإسرائيليّة ومواطني . بالإضافة إلى ذلك، قاد عدة خلايا نفذت عمليات إطلاق متواصلة للصواريخ المضادة للدروع نحو شمال البلاد. خلال الأشهر الأخيرة بدأ بالاندماج في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في شمال وعمل منذ ذلك الحين على تأهيل عدد كبير من العناصر".









