لبنان

سلام بحث مع غوتيريش في الإعتداءات والتهديدات الإسرائيليّة... وأعلن في اتّصال مع نطيره الكويتي تضامنه مع الكويت

26-03-2026 | 13:56
أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية التصريحات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.

وخلال الاتصال، أشار الرئيس سلام إلى التهديدات المتكررة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن نية إسرائيل احتلال المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، إضافة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول السعي لضم هذه المنطقة، لافتًا إلى أن إسرائيل أقدمت على تفجير أكثرية الجسور على نهر الليطاني في مسعىً لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.

كما عرض لعمليات التهجير الجماعي التي تطال سكان المدن والقرى جنوبي الليطاني، وما يرافقها من قضم يومي للأراضي، وهدم المنازل وأحيانًا تجريفها بالكامل، بما يوحي بعدم السماح بعودة المدنيين إلى منازلهم في المدى القريب.

وأكد الرئيس سلام أن هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان، سواء ما يُسمّى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة، تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

كما أبلغ الأمين العام أنه طلب من وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى فورية أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه الانتهاكات.
 
 
 
كما أجرى سلام اتصالًا برئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على خلفية ما أُعلن عن اكتشاف خلية إرهابية في الكويت، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، وعن تضامنه الكامل مع دولة الكويت الشقيقة.

وأكد الرئيس سلام أسفه لأن يكون بين المتهمين شخصان ينتميان إلى حزب الله، بحسب وزارة الداخلية الكويتية، مشددًا على أن ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان، وأن العلاقة بين البلدين ثابتة وتاريخية.
 
 
