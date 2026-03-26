تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سلام بحث مع غوتيريش في الإعتداءات والتهديدات الإسرائيليّة... وأعلن في اتّصال مع نطيره الكويتي تضامنه مع الكويت
Lebanon 24
26-03-2026
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام اتصالًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية التصريحات والاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة في جنوب
لبنان
.
وخلال الاتصال، أشار الرئيس سلام إلى التهديدات المتكررة الصادرة عن
وزير الدفاع
الإسرائيلي
بشأن نية
إسرائيل
احتلال المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، إضافة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول السعي لضم هذه المنطقة، لافتًا إلى أن إسرائيل أقدمت على تفجير أكثرية الجسور على نهر الليطاني في مسعىً لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي
اللبنانية
.
كما عرض لعمليات التهجير الجماعي التي تطال سكان المدن والقرى جنوبي الليطاني، وما يرافقها من قضم يومي للأراضي، وهدم المنازل وأحيانًا تجريفها بالكامل، بما يوحي بعدم السماح بعودة المدنيين إلى منازلهم في المدى القريب.
وأكد الرئيس سلام أن هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان، سواء ما يُسمّى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة، تشكل أمرًا بالغ الخطورة يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق
الأمم المتحدة
.
كما أبلغ
الأمين العام
أنه طلب من
وزير الخارجية
والمغتربين تقديم شكوى فورية أمام
مجلس الأمن
بهذا الخصوص، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه الانتهاكات.
كما أجرى سلام اتصالًا برئيس
مجلس الوزراء
في دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على خلفية ما أُعلن عن اكتشاف خلية إرهابية في الكويت، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، وعن تضامنه الكامل مع دولة الكويت الشقيقة.
وأكد الرئيس سلام أسفه لأن يكون بين المتهمين شخصان ينتميان إلى
حزب الله
، بحسب
وزارة الداخلية
الكويتية، مشددًا على أن ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان، وأن العلاقة بين البلدين ثابتة وتاريخية.
Advertisement
الرئيس السوري أحمد الشرع يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات خلال اتصال مع رئيس البلاد
صفارات الإنذار تدوي في الكويت بالتزامن مع عمليات اعتراض ينفذها الجيش الكويتي (الجزيرة)
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
المركز الكويتي للأمن السيبراني: رصدنا وتعاملنا مع أنشطة وتهديدات سيبرانية استهدفت أنظمة رقمية في الدولة
رئيس مجلس الوزراء
وزارة الداخلية
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
الأمين العام
وزير الدفاع
الإسرائيلية
تابع
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
أكثر من 100 هجوم... إليكم ما قِيلَ في إسرائيل عن عمليّات "حزب الله"
غارات مسائيّة... إسرائيل استهدفت هذه البلدات الجنوبيّة
هل سيُشارك وزراء "الثنائيّ الشيعيّ" في جلسات الحكومة المُقبلة؟
الاساتذة المتعاقدون في الاساسي: وصلنا إلى أفق مسدود في التعليم عن بُعد
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تعود لممارسة الرياضة وتشارك متابعيها فيديو جديد
رفع سقف السحوبات بالدولار.. قريباً!
خبر حزين.. وفاة فنان لبناني (صورة)
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24