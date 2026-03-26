حزب الله: اشتبكنا مع قوّة من الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر في الخيام

اعلن في سلسلة بيانات، ان "المُقاومة الإسلاميّة اشتبكت عند الساعة 05:00 من عصر اليوم مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، من مسافة صفر في وتم تحقيق اصابات مؤكدة".واعلن انه استهدف دبابة "ميركافا" في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية 3 مرات".واستهدف ايضا تجمعا لجنود العدو في حي الجامع في بلدة بصلية صاروخية".