تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الاساتذة المتعاقدون في الاساسي: وصلنا إلى أفق مسدود في التعليم عن بُعد

26-03-2026 | 15:24
A-
A+
الاساتذة المتعاقدون في الاساسي: وصلنا إلى أفق مسدود في التعليم عن بُعد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 اعلنت "رابطة الأساتذة المتعاقدين" في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، اليوم، عن "الوصول إلى أفق مسدود مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، حول معالجة التحديات التي تواجه الأساتذة في التعليم عن بُعد خلال فترة الحرب".

وقالت: "من المؤسف أننا نشارف على شهر من اندلاع الحرب، والوزيرة كرامي تعلن دومًا عن جهودها لتسهيل عملية التعلم، في حين أن أبوابها مقفلة في وجه ممثلي 80% من الأساتذة في المدارس الرسمية، أي رابطة الأساتذة المتعاقدين، لنقل التحديات التي تواجههم".

واشارت الى ان "رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين تواصلت مع المعنيين وأبلغتهم بالتحديات التي تواجه الأساتذة لمحاولة معالجتها، إلا أن لا آذان صاغية، وبقيت الأمور تتفاقم، حتى ظهر تأثير الأزمة في نزاعات بين بعض المدراء والأساتذة، ما أدى إلى حالة من التخبط إداريًا كما في الصفوف التعليمية، مع تداخل الصفوف مع بعضها، وصعوبة متابعة التعليم بشكل منتظم".

ولفتت الى ان "الوضع المادي ليس أفضل حال؛ إذ لم تنظر الوزيرة إلى حق المتعاقدين في تنفيذ قانون العقد الكامل لدفع أجورهم التي فقدوها من دون أي ذنب، كما لم تسع لإقرار أي مساعدة اجتماعية لهم".

واوضحت ان "الأساتذة يواجهون تحديات كبيرة، من أبرزها: وجود أكثر من نصف الأساتذة في مناطق نازحة أو غير آمنة، بالتالي عدم توفر غرفة محايدة تسمح لهم بالتعليم ، ضعف كبير في سرعة الإنترنت، وعدم استفادة الأساتذة من باقة الإنترنت التي وفرتها وزارة الاتصالات (20 جيجا)، وأعلنت الوزيرة عن المرونة في استخدام وسائل التعليم، لكن مع فرض استخدام Teams، الى جانب وسيلة التعليم المتاحة، لتحميل الدروس وتسجيل الحصص التعليمية، أثقل كاهل الأساتذة في ظل محدودية الأجهزة وسرعة الإنترنت - الأساتذة أيضاً آباء وأمهات لديهم أطفال يتعلمون عن بعد، بالتالي يواجهون صعوبة في توفر أجهزة كافية لهم ولأبنائهم أثناء التعليم".

بناءً على ما سبق، وإزاء قرار الوزيرة بأن "من يستطيع أن يتعلم فليتعلم" خلال فترة الحرب، تعلن رابطة الأساتذة ان "من يستطيع من الأساتذة المتعاقدين، بكافة مسمياتهم، أن يعلّم فليعلّم، ومن لا يستطيع أن يعلّم فلا يعلّم".

وطالبت الرابطة وزيرة التربية "بمتابعة الأمر مع المناطق التربوية والمدراء لتجنب أي تصادم تربوي وسط الأزمات التي تعصف بالبلد"، كما دعتها "للعمل على إقرار مساعدة اجتماعية للأساتذة لتعينهم في هذه الظروف العصيبة، والعمل على إقرار قانون العقد الكامل".

مواضيع ذات صلة
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نعم للمساعدة الاجتماعية واحتساب العقود وفق البرنامج الأسبوعي
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي يلوّحون بـ"يوم غضب" بعد دعم 25 نائبًا لقانون التثبيت
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 00:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاتصالات

التعليم الأساسي

رابطة الأساتذة

نسرين شاهين

الوزيرة

التربوي

إنترنت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:51 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:39 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:31 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-03-26
Lebanon24
17:51 | 2026-03-26
Lebanon24
17:39 | 2026-03-26
Lebanon24
17:31 | 2026-03-26
Lebanon24
17:19 | 2026-03-26
Lebanon24
16:53 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24