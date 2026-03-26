بيان جديد لحزب الله... وهذا ما استهدفه!

أعلن " " في سلسلة بيانات، استهداف تجمعات لجنود العدو والآليات في بلدة القنطرة، وبخاصة في محيط الخزّان ومرتفع جنيجل، عبر صليات صاروخية وقذائف مدفعية، مع تكرار الاستهداف لهذه النقاط أكثر من مرة خلال اليوم.

كما واستهدف الحزب مستوطنتي والمالكية بعدة صليات صاروخية.

وكذلك استهدف تجمعًا لجنود وآليات الجيش في بلدة مارون الراس الحدودية، إضافة إلى موقع جل الدير قبالة بلدة .

كما وتم استهداف ثلاث دبابات ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 في بلدة القنطرة بصواريخ موجهة.

واعلن "حزب الله" أن "بلدة شهدت اشتباكات مباشرة من مسافة صفر بين عناصر وقوة إسرائيلية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، بالتزامن مع تنفيذ هجوم بواسطة مسيّرات انقضاضية استهدفت آليات للجيش الإسرائيلي في البلدة".

وكذلك تم استهداف قاعدة حيفا البحرية وقاعدة "زائيف" للدفاع الجوي في مدينة حيفا، بصليات من الصواريخ.

كما واستُهدفت قاعدة إلياكيم (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيليّ)، وقاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة "بصلية من الصواريخ النوعيّة".