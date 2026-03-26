ناصر الدين ترأس اجتماعا للبحث في الاجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء وبملف النازحين

إستقبل العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، رئيس الهيئة لسلامة الغذاء (LFSA)، عوض، يرافقه المستشار البروفيسور ريمون عقيقي، في حضور لوزارة الصحة العامة فادي سنان، مستشارة الوزير ناصر الدين للمنظمات الدولية نادين ، مدير الوقاية الصحية ناطم متى، رئيسة مصلحة الطب الوقائي عاتكة ، مسؤولة الترصد الوبائي ندى غصن، ومنى حداد.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجراءات المتعلقة بملف سلامة الغذاء، في عموما وفي ملف خصوصا.

وأكد الوزير ناصر الدين خلال الاجتماع أن سلامة الغذاء تُعد أولوية وطنية، مشدداً على "أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية نظراً إلى انعكاس هذا الملف مباشرة على الصحة العامة".

كما وأشار إلى أن لا تقتصر على دور المساندة في هذا الاطار، "بل تؤدي دوراً محورياً في دعم عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومواكبة مسارها، بما يعزز حماية صحة المواطنين".

وشكر البروفيسور عوض، ، للوزير ناصر الدين دعمه، مؤكداً " الهيئة بتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة لضمان حسن التنفيذ وتكامل الجهود".

كما وعرض البروفيسور عقيقي لأبرز الخطوات المنجزة لتفعيل عمل الهيئة، إضافة إلى آليات التنسيق المقترحة مع الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الغذاء.

وتناول المجتمعون أيضا ملف سلامة غذاء النازحين في مراكز الإيواء، حيث جرى لتأكيد أهمية التنسيق لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية في ظل الأزمة التي يمرّ بها لبنان.