تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ناصر الدين ترأس اجتماعا للبحث في الاجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء وبملف النازحين

Lebanon 24
26-03-2026 | 17:58
A-
A+
ناصر الدين ترأس اجتماعا للبحث في الاجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء وبملف النازحين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (LFSA)، البروفيسور إيلي عوض، يرافقه المستشار البروفيسور ريمون عقيقي، في حضور المدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان، مستشارة الوزير ناصر الدين للمنظمات الدولية نادين هلال، مدير الوقاية الصحية ناطم متى، رئيسة مصلحة الطب الوقائي عاتكة بري، مسؤولة الترصد الوبائي ندى غصن، ومنى حداد.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجراءات المتعلقة بملف سلامة الغذاء، في لبنان عموما وفي ملف النازحين خصوصا.

وأكد الوزير ناصر الدين خلال الاجتماع أن سلامة الغذاء تُعد أولوية وطنية، مشدداً على "أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية نظراً إلى انعكاس هذا الملف مباشرة على الصحة العامة".

كما وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تقتصر على دور المساندة في هذا الاطار، "بل تؤدي دوراً محورياً في دعم عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومواكبة مسارها، بما يعزز حماية صحة المواطنين".

وشكر البروفيسور عوض، من جهته، للوزير ناصر الدين دعمه، مؤكداً "التزام الهيئة بتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة لضمان حسن التنفيذ وتكامل الجهود".

كما وعرض البروفيسور عقيقي لأبرز الخطوات المنجزة لتفعيل عمل الهيئة، إضافة إلى آليات التنسيق المقترحة مع الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الغذاء.

وتناول المجتمعون أيضا ملف سلامة غذاء النازحين في مراكز الإيواء، حيث جرى لتأكيد أهمية التنسيق لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية في ظل الأزمة التي يمرّ بها لبنان. 

 

وزارة الصحة العامة

المدير العام

وزارة الصحة

البروفيسور

وزير الصحة

اللبنانية

من جهته

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:51 | 2026-03-26
Lebanon24
17:39 | 2026-03-26
Lebanon24
17:31 | 2026-03-26
Lebanon24
17:19 | 2026-03-26
Lebanon24
16:53 | 2026-03-26
Lebanon24
16:05 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24