"حزب الله": طروحات الوفد المصري غير كافية

الجهات المعنية في الحزب آثرت عدم الإفصاح عن مضمون اللقاء وما حمله الوفد من مقترحات، لكن مصادر على صلة بدوائر القرار في الحزب أبلغت ما مضمونه: أن الوفد لم يحمل أي جديد يختلف عن جوهر المصري القديم الذي حمله رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إبان زيارته العاصمة اللبنانية قبل نحو عام، والقائم على فكرة أن يعلن الحزب تجاوبه مع قرار الحكومة حصر سلاحه بيد الدولة، على أن يبقى هذا السلاح في المخازن التي أقامها الحزب سابقاً، وتكون المخازن في عهدة وإشرافه، ويتعهد الحزب بأمرين:الأول: الامتناع عن استعمال هذا السلاح من دون الرجوع إلى الدولة.الثاني: الامتناع عن إضافة أي سلاح جديد إلى هذه المخازن.أن وفد الحزب كان مستمعاً ومتلقياً ولم يكن لديه أي أوامر أو توجيهات بمناقشة المقترحات المصرية والرد على ما انطوت عليه.الجواب الوحيد الذي سمعه الوفد المصري من الحزب هو أن عليكم مناقشة المواضيع السياسية مع لأنه المخول الإجابة عنها ومناقشتها.وسجلت المصادر عينها أن طروحات الوفد المصري غير كافية، إن لجهة المضمون أو التوقيت لفتح كوة تفاؤل والقول إنها جديرة بالتوقف عندها والوعد بانفراجات، خصوصاً أن هذا العرض لم يلحظ التطورات الدراماتيكية التي فرضت نفسها بعد 2 آذار الجاري، سواء على مستوى الجبهة في الجنوب أو التطورات المتسارعة في الإقليم.ولأن الحزب شاء أن يحافظ على علاقته التي لم تنقطع يوماً مع الجانب المصري، فإنه لم يشأ أن يبلغ إلى الوفد الزائر رفضه المباشر للعرض الذي يحمله، لذا أحاله على الرئيس تظهيراً لأمرين: الأول أنه ما زال (بري) يحمل التكليف نفسه الذي منحه إياه السابق للحزب السيد حسن نصر الله قبيل اغتياله بفترة قصيرة، والقاضي بإدارة عملية سياسية تفضي إلى وقف النار. والثاني أن لديه متسعاً من الوقت وصورة شاملة، ليشرح للوفد المصري أن الأمور ولجت مربعاً مختلفاً مع بدء المواجهات في الجنوب وتحتاج بطبيعة الحال إلى مقاربة مختلفة ومتحولة.