لبنان

"حزب الله": طروحات الوفد المصري غير كافية

Lebanon 24
26-03-2026 | 23:56
حزب الله: طروحات الوفد المصري غير كافية
كتبت" النهار": خلال الساعات الماضية وصل الوفد الأمني المصري إلى بيروت، إنفاذاً لتوجه من القيادة المصرية ببدء تحرك مع الجهات اللبنانية لخفض التوتر والبحث عن مخارج. وكان أول لقاء عقده مع وفد من "حزب الله" بناء على موعد مسبق.
الجهات المعنية في الحزب آثرت عدم الإفصاح عن مضمون اللقاء وما حمله الوفد من مقترحات، لكن مصادر على صلة بدوائر القرار في الحزب أبلغت ما مضمونه: أن الوفد لم يحمل أي جديد يختلف عن جوهر العرض المصري القديم الذي حمله رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إبان زيارته العاصمة اللبنانية قبل نحو عام، والقائم على فكرة أن يعلن الحزب تجاوبه مع قرار الحكومة حصر سلاحه بيد الدولة، على أن يبقى هذا السلاح في المخازن التي أقامها الحزب سابقاً، وتكون المخازن في عهدة الجيش اللبناني وإشرافه، ويتعهد الحزب بأمرين:

الأول: الامتناع عن استعمال هذا السلاح من دون الرجوع إلى الدولة.

الثاني: الامتناع عن إضافة أي سلاح جديد إلى هذه المخازن.

أن وفد الحزب كان مستمعاً ومتلقياً ولم يكن لديه أي أوامر أو توجيهات بمناقشة المقترحات المصرية والرد على ما انطوت عليه.

الجواب الوحيد الذي سمعه الوفد المصري من الحزب هو أن عليكم مناقشة المواضيع السياسية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه المخول الإجابة عنها ومناقشتها.

وسجلت المصادر عينها أن طروحات الوفد المصري غير كافية، إن لجهة المضمون أو التوقيت لفتح كوة تفاؤل والقول إنها جديرة بالتوقف عندها والوعد بانفراجات، خصوصاً أن هذا العرض لم يلحظ التطورات الدراماتيكية التي فرضت نفسها بعد 2 آذار الجاري، سواء على مستوى الجبهة في الجنوب أو التطورات المتسارعة في الإقليم.

ولأن الحزب شاء أن يحافظ على علاقته التي لم تنقطع يوماً مع الجانب المصري، فإنه لم يشأ أن يبلغ إلى الوفد الزائر رفضه المباشر للعرض الذي يحمله، لذا أحاله على الرئيس بري تظهيراً لأمرين: الأول أنه ما زال (بري) يحمل التكليف نفسه الذي منحه إياه الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله قبيل اغتياله بفترة قصيرة، والقاضي بإدارة عملية سياسية تفضي إلى وقف النار. والثاني أن لديه متسعاً من الوقت وصورة شاملة، ليشرح للوفد المصري أن الأمور ولجت مربعاً مختلفاً مع بدء المواجهات في الجنوب وتحتاج بطبيعة الحال إلى مقاربة مختلفة ومتحولة.  
 
مواضيع ذات صلة
6 صواريخ كانت كافية لقرار حكومي بحظر فوري لنشاطات "حزب الله" العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 06:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 06:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: ألمانيا تعتبر جهود فرنسا في مجال الإنفاق الدفاعي "غير كافية"
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 06:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 06:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:20 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:26 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:39 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-03-26
Lebanon24
23:20 | 2026-03-26
Lebanon24
23:26 | 2026-03-26
Lebanon24
23:39 | 2026-03-26
Lebanon24
00:26 | 2026-03-27
Lebanon24
00:22 | 2026-03-27
