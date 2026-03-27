اعتداء جديد على الضاحية بعد الهدوء.. والقصف مستمر جنوبا

شنّ الطيران الحربي غارة على منزل في بلدة حانين، وأخرى استهدفت مبنى في منطقة العامرية قرب القليلة على طريق صور - .



كما قصفت المدفعية صباحاً أطراف بلدتي دبل والقوزح، ومداخل بيت ليف، وأطراف الناقورة ومنطقة حامول.

كما شنّ العادو غارات على المنصوري، أدّت لسقوط إصابات.



وكان عدد من قرى القطاع قد تعرّض فجراً لقصف مدفعي معاد.





واستهدف الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، بـ3 صواريخ من البوارج البحرية، شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسب مندوبة " ".وحسب المعلومات، فإنّ الاعتداء استهدف شقة سكنية في مبنى قرب شركة لتعبئة في منطقة تحويطة بالضاحية الجنوبية، مقابل مجمع الامام الخميني.