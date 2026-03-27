بتوجيهات من راعي ابرشية صور للروم الملكيين.. إنقاذ مسنين من منزلهما في قانا ونقلهما لمكان آمن

تمكن الاب ماريوس والصليب اللبناني بالتنسيق مع الجيش واليونيفيل اليوم الجمعة وبتوجيهات من راعي ابرشية صور للروم المتروبوليت إسكندر، من انقاذ مسنين جنوبيين من آل هم رجل وزوجته من منزلهما في بلدة قانا الجنوبية ونقلهما الى مكان آمن، وفق ما أفادت مندوبة " ".

