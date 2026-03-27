تكثيف الانتشار الامني ومتغيّرات مع نهاية الاسبوع

لفت مصدر نيابي إلى أنّ اتصالات مكثّفة حصلت مع قادة من جيش، وقوى امن داخلي، وأمن الدولة، وحتى ، من أجل تكثيف الحضور على الأرض من خلال الدوريات المتنقّلة والحواجز أيضًا في المناطق الآمنة، وبالتحديد العاصمة وساحل وساحل المتن الجنوبي، حيث الكمّ الأكبر من مراكز النزوح والشقق المؤجّرة.

واعتبر المصدر أنّ مثل هذا التحرّك، دون أعباء كبيرة على هذه المؤسسات والأجهزة، من شأنه أن يطمئن الجميع، من أبناء هذه المناطق وسكّانها والنازحين إليها، يحدّ كثيرًا من حالات التوتر والتشنّج الحاصلة، وسيريح الأرضية بشكل كبير عندما تكون هذه الوحدات منتشرة على الأرض.

وختم المصدر بالقول إنّ وعودًا أُعطيت للنواب الذين راجعوا بهذا الموضوع، وأنّه مع نهاية هذا الأسبوع سوف تظهر متغيّرات على الأرض، من الناحية الأمنية وحضور الدولة وهيبتها.





Advertisement