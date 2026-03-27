المحلّقات الانتحارية مُفاجأة "حزب الله"

في تقديرات معظم المحللين العسكريين، برز عنصر مفاجئ في مجريات المعركة تمثل في استخدام للمحلّقات الانتحارية، وهو سلاح لم يُستخدم بهذا الشكل المكثف سابقاً.

ويشير هؤلاء إلى أن اللافت لم يكن فقط إدخال هذا النوع من الوسائط، بل القدرة على توظيفه بمرونة في أكثر من ساحة، بما يعكس تطوراً واضحاً في أساليب القتال.

ويرجّح عدد من الخبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد استخداماً أوسع لحزب الله لهذه المحلّقات، مستفيداً من الدروس المستخلصة من الحرب في ، حيث أثبتت هذه الوسائل فاعلية كبيرة في تغيير موازين الميدان.