Advertisement

لبنان

كيف سيكون طقس الشعانين؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 03:12
كيف سيكون طقس الشعانين؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية،  تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتكون محملة بطبقات من الغبار في الاجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى طقس ماطر مع برق ورعد، وثلوج على المرتفعات ورياح ناشطة حتى ظهر اليوم حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة مجددا ظهر يوم الاحد بمنخفض جوي بارد ورطب متمركز حاليا جنوب إيطاليا والذي يقترب تدريجا قتعود الأمطار والثلوج والرياح الناشطة، ويستمر تأثيره حتى فجر الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط  بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال55 كلم/س،  تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من الظهر وتنحسر خلال المساء ويستقر الطقس تدريجا فيتحول إلى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية،  تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتكون محملة بطبقات من الغبار في الاجواء.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم فتهطل امطار متفرقة موحلة في بدايتها على ان تصبح غزيرة احيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر نهارا وتصل الى 1300 مساء، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع بعض الانفراجات.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 % .

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   5,32

-ساعة غروب الشمس: 17,55
Advertisement
