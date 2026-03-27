أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها، مع صدور جدول جديد عن ، ليوم الجمهة 27 آذار 2026.



وجاءت الاسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 اوكتان: 2,364,000 ل.ل. (+50000)



- بنزين 98 اوكتان: 2,405,000 ل.ل. (+50000)



- المازوت: 2,295,000 ل.ل. (+101000)



- : 1,868,000 ل.ل. (+28000)





