مجلس الروم الكاثوليك يبحث أوضاع النازحين

عقد لرابطة الروم اجتماعًا طارئًا في الجديدة برئاسة القنصل كابي أبو رجيلي، وحضور السابق ، لبحث تداعيات الحرب على ، ولا سيما ملف النزوح الذي طاول الجميع.



واستعرض احتياجات من طائفة الروم في مراكز الإيواء، وشرح آليات الدعم الاجتماعي والمعنوي. ودعا المجلس إلى "تحكيم العقل في إدارة الأزمة الاجتماعية" و"عدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد"، مجددًا تمسكه بدعم الشرعية والجيش اللبناني والقوى الأمنية.



