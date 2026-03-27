لبنان

لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 05:25
A-
A+
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين؟
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين؟ photos 0
A+
A-
هنأت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة اللبنانية بعيدي الفطر والفصح، متسائلة في بيان لها عن مصير موظفي القطاع العام والمتعاقدين في ظل الأزمة المعيشية والحرب.
ووجّهت اللجنة أسئلة إلى الحكومة حول مصير الرواتب الست المقرّة، وإجراءاتها تجاه المتعاقدين النازحين، ورفع بدل النقل، والسماح بمرونة في العمل تخفف عناء التنقل في ظل ارتفاع المحروقات والمخاطر الأمنية.

ودعت إلى صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للعاملين في القطاع العام، مؤكدة أن مطالبها ليست تصعيدًا بل حرصًا على كرامتهم واستمرارية المرفق العام في ظل ظروف استثنائية.

وسألت في بيان:"هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين ومتعاقدين في الإدارات العامة؟ وهل ترى من واجبها السؤال عن أحوالهم، لا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخصوصًا أولئك الذين اضطروا للنزوح وفقدوا أدنى مقومات الاستقرار؟، هل تدرك الحكومة حجم الارتفاع العالمي والمحلي في أسعار المحروقات، وانعكاس ذلك المباشر على المتعاقدين الذين باتوا عاجزين عن تأمين كلفة انتقالهم إلى مراكز عملهم؟، وما مصير ما سُمّي بـالرواتب الست، التي أُقرت؟ ومتى سيتم صرفها؟ وإذا كانت هذه المبالغ لا تكفي في أيام السلم، فكيف لها أن تسد رمق العيش في زمن الحرب والانهيار؟".
 
مواضيع ذات صلة
متعاقدو الإدارات العامة: سياسات الحكومة العشوائية ستؤدي الى تصعيد مفتوح حتى تصحيح المسار
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب موظفي الإدارة العامة مستمرّ ومتعاقدو التعليم الأساسي يلوّحون بالتصعيد
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضريبة الحكومة...موظفو الإدارة العامة في وزارة التربية يعلنون الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

