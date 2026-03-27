"لابورا": تأمين فرص عمل موقتة للنازحين المسيحيين في مناطق النزوح

اعلنت "لابورا " في بيان، "بدء تأمين فرص عمل موقتة للمسيحيين الذين نزحوا من قراهم، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتضامنة معها، وذلك إنطلاقا من واجب الوقوف إلى جانب أهلنا من القرى في الجنوب الحبيب هربا من عمليات القتال، وإيمانا منا بضرورة تأمين عيش كريم ولو موقت لإخوتنا هؤلاء"، لافتة الى ان "أهم أهداف المشروع هو أن يتمكن النازح من العيش بكرامة خلال هذه الفترة الموقتة، وان يشعر بقيمته وكرامته من دون الإعتماد فقط على المساعدات التي تصله".



واشارت الى ان "الإعانات العينية مهمة جدا كأساس للبقاء، وتعكس التضامن والمحبة بين الإخوة، ولكن العمل يعزز لدى النازحين الشعور بالإحتضان ويرضي عزة النفس لديهم والشعور بالأمان"، وشددت على "الطابع الموقت للوظائف والتمسك بعودة إخوتنا إلى بلداتهم وقراهم مهما طالت فترة النزوح"، داعية "الذين يرغبون بالإستفادة من الوظائف الموقتة المتاحة التواصل معها على الرقم: 79/106615".a

