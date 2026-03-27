تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
كلام جديد يُكشف عن نصرالله.. دبلوماسيّ كبير ينقله لأول مرّة
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-03-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "thenational" تقريراً جديداً قالت فيه إن حرب"
حزب الله
وإسرائيل تختبر قدرة
لبنان
على البقاء كدولة"، متطرقة إلى ما يسعى إليه "الحزب" داخل لبنان.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنه "بعد كل صراع بين حزب الله وإسرائيل في السنوات الثلاثين الماضية، تعلن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران النصر، إما لتوسيع نفوذها على السياسة
اللبنانية
، أو لمحاولة استعادته"، وأضاف: "لكنّ نتائج هذه الحرب قد تقلب العملية السياسية الداخلية في لبنان رأساً على عقب، لا سيما إذا أقامت
إسرائيل
منطقة احتلال واسعة في المناطق الجنوبية قرب الحدود، ويقول المحللون إنّ السلام الداخلي في لبنان، القائم على اتفاق الطائف لعام 1989 ، قد ينهار حتى بعد انتهاء الحرب".
ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في المنطقة قوله إنّ "لبنان يواجه سيناريو محتملاً بعد يوم من انتهاء الاتفاق، حيث قد تنزلق المجتمعات المحلية إلى حرب في ما بينها".
ووفقاً للتقرير، فقد "أنهى اتفاق الطائف حرباً أهلية استمرت 15 عاماً، لكنه أدى إلى 15 عاماً أخرى من السيطرة
السورية
"، وأضاف: "رغم صغر حجم لبنان وضعف بنيته التحتية، وعدم تمكنه من توفير الكهرباء بشكل منتظم لسكانه منذ سبعينيات القرن الماضي، فإن توجهاته السياسية تُعد مؤشراً على موازين القوى الإقليمية، بل والدولية، على نطاق أوسع. وفعلياً، فإن مجتمع لبنان هو الأكثر انفتاحاً في
الشرق الأوسط
العربي، إلا أن اقتصاده ظلّ إلى حد كبير اقتصاداً حراً منذ أن اقتطعت القوى الغربية البلاد من بقايا الإمبراطورية العثمانية في عشرينيات القرن الماضي".
وأكمل: "حتى الانهيار المالي في الفترة 2019-2020، كان لبنان مركزاً مصرفياً إقليمياً، ولا تزال مبالغ كبيرة من الأموال العربية الخاصة عالقة في النظام المصرفي للبلاد، أو اختفت. وقبيل اندلاع الحرب الأميركية -
الإسرائيلية
على إيران في 28 شباط الماضي، تجاهل حزب الله الضغوط التي مارستها حكومة رئيس الوزراء نواف سلام لنزع سلاحه. وفي الأول من آذار الجاري، دخل الحزب الحرب بإطلاق صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجمات الأولى".
وسار "حزب الله"، بحسب التقرير، على النهج الديني الذي رسمه النظام الإيراني، وكان الجهة الوحيدة التي احتفظت بأسلحتها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية واستمرّ في الوجود كجماعة مُسلحة.
كذلك، يقولُ التقرير إنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، هيمن حزب الله على القرارات التي كان من المفترض أن تكون سيادية لبنانية، سواءً أكانت تتعلق بشن الحرب أو الحفاظ على السلام، فضلاً عن القرارات الرئيسية في السياسة الخارجية والأمن، مما أدى إلى توتر العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي"، وتابع: "أثار دخول الحزب الحرب الأخيرة غضب العديد من اللبنانيين الذين يرون فيها امتداداً لإيران، فقد فرّ مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الشيعة، من القصف
الإسرائيلي
هذا الشهر، والذي تركز بشكل رئيسي على جنوب
بيروت
وضواحيها".
واستكمل: "عموماً، تجنب الشيعة النازحون المناطق المسيحية والسنية، أو رفضت هذه المجتمعات استقبالهم، مما يشير إلى تصاعد التوتر الطائفي. وقد يؤدي تركيز القصف الإسرائيلي على المناطق الشيعية، مع تجنب المجتمعات الأخرى، إلى إضعاف الدعم الشعبي لحزب الله وعزل هذه الفئة".
وهنا، قال الدبلوماسي الذي تحدثت معه "thenational": "علينا أن ننتظر حتى نهاية الحرب لنرى مدى تراجع الدعم لحزب الله".
التقرير يلفت أيضاً إلى أنه حتى
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، والذي عادة ما يكونُ من أشد المؤيدين لـ"الحزب"، فقد كان فاتراً في دعمه، مُلمحاً إلى إمكانية نزع سلاح "حزب الله". وفي السياق، تحدث الدبلوماسي قائلاً إنَّ "الجميع ينتظرون ليروا ما إذا كان بري سينفصل نهائياً عن حزب الله"، مشيراً إلى "احتمال نشوب صراع داخلي".
وتابع: "على عكس الصراعات السابقة، قد لا يتمكن العديد من الشيعة الذين نزحوا هذه المرة من العودة إلى ديارهم بعد ذلك لأن إسرائيل أشارت إلى أنها تعتزم إقامة منطقة سيطرة في جنوب لبنان. ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّ القوات الإسرائيلية ستتوغل أكثر في جنوب لبنان لإنشاء منطقة عازلة أوسع. وستمتد هذه المنطقة إلى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود، وفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس".
وأكمل: "هذا يعني أن مدينة صور ، ذات الأغلبية الشيعية والتي أصبحت الآن شبه خالية، والواقعة جنوب مصب نهر الليطاني في البحر، ستكون داخل المنطقة".
إلى ذلك، نقل التقرير عن مسؤول أوروبي التقى الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله في العقد الأول من الألفية الثانية قوله إن "حزب الله يأملُ في استعادة صورته الأصلية التي أعلنها بنفسه كحركة مقاومة لبنانية بعد انتهاء الحرب الحالية في لبنان".
التقرير يقول إن "إسرائيل لم تُبدِ أي مؤشر على أنها ستوقف تقدمها في لبنان بمجرد انتهاء الحرب في إيران، ومع انقطاع الإمدادات الإيرانية عبر
سوريا
فعلياً، تضاءلت قدرة حزب الله على إجبار إسرائيل على الانسحاب".
وهنا، أضاف المسؤول: "حزب الله يأمل في تكرار سيناريو عام 1982. لقد فقد صدقيته بسبب حروبه نيابة عن إيران وحماس، وكذلك بسبب تدخله في سوريا، الذي كان كارثة".
لكن في الوقت نفسه، يضيف المسؤول قائلاً، في إشارة إلى اجتماع عُقد عام 2003: "أخبرني نصرالله أن فلسفة حزب الله هي المقاومة البحتة".
وقال المسؤول إن احتمالية انضمام المزيد من اللبنانيين إلى حزب الله مع توسع إسرائيل في السيطرة على الأراضي اللبنانية ضئيلة، مشيراً إلى تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية، الناجمة إلى حد كبير عن هجمات حزب الله الأحادية خارج حدود لبنان في السنوات الأخيرة، والتي تزيد من خطر اندلاع العنف الطائفي حتى في حال توقف الحرب.
وقال المسؤول إن العديد من الشيعة أصبحوا الآن "بلا مأوى ويعانون من الوصم الاجتماعي"، وقد تُحدث المنطقة الإسرائيلية "تغييراً ديموغرافياً دائماً" في لبنان، حيث يتردد الكثير من اللبنانيين في استضافة النازحين خشية أن يكون "حزب الله" بينهم، مما يُعرّض مجتمعاتهم لخطر الاستهداف الإسرائيلي.
وقال المسؤول إنّه "بدلاً من الدفاع عن الوطن، جلب حزب الله كارثة"، مُضيفاً أن إسرائيل "لا تُبالي ببقاء الدولة اللبنانية"، وأن من مصلحتها أن يكون لديها "دول غير مستقرة وهشة كجيران لتتلاعب بهم".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الشرق الأوسط
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
نبيه بري
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24