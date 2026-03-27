لبنان

دعم مالي بريطاني للبنان

27-03-2026 | 05:53
دعم مالي بريطاني للبنان
أفادت سفارة بريطانيا في لبنان أنه "على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) في فرنسا أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن تقديم تمويل إنساني إضافي للبنان بقيمة مليوني جنيه إسترليني، لترتفع بذلك مساهمة المملكة المتحدة الإجمالية إلى 9.5 ملايين جنيه إسترليني منذ بداية النزاع". 

ولفتت إلى أنه "سيدعم هذا التمويل الصندوق الإنساني للبنان التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون  الإنسانية  (LHF) للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. ويوفّر الصندوق، الغذاء والمياه وخدمات الصحة والمأوى والحماية للمجتمعات المتضررة من النزاع في مختلف أنحاء البلاد. ويؤكد هذا التمويل التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في ظل تصاعد الضغوط الإنسانية في لبنان". 

وقال السفير البريطاني هايمش كاول: "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في لبنان. وقد أعلنت وزيرة الخارجية عن تمويل إنساني إضافي لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد. وسنواصل التنسيق مع حكومة لبنان والشركاء الانسانيين".
مواضيع ذات صلة
"الشؤون" والمنظمات الدولية: دعمٌ ماليٌ طارئ للمتأثرين بالنزاع
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو أكّد لسلام دعم فرنسا للبنان ولقرارات الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاردينال بارولين اتصل بالرئيس عون مؤكداً دعم الكرسي الرسولي للبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون هنأ السعودية بالذكرى الـ299 لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة للبنان موضع تقدير وامتنان
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24

