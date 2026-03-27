دعم مالي بريطاني للبنان

أفادت سفارة في أنه "على هامش اجتماع وزراء خارجية دول (G7) في أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت عن تقديم تمويل إنساني إضافي للبنان بقيمة مليوني جنيه إسترليني، لترتفع بذلك مساهمة المتحدة الإجمالية إلى 9.5 ملايين جنيه إسترليني منذ بداية النزاع".



ولفتت إلى أنه "سيدعم هذا التمويل الصندوق الإنساني للبنان التابع لمكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية (LHF) للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. ويوفّر الصندوق، الغذاء والمياه وخدمات الصحة والمأوى والحماية للمجتمعات المتضررة من النزاع في مختلف أنحاء البلاد. ويؤكد هذا التمويل المملكة المتحدة المستمر بدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في ظل تصاعد الضغوط الإنسانية في لبنان".



وقال السفير هايمش كاول: "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في لبنان. وقد أعلنت وزيرة الخارجية عن تمويل إنساني إضافي لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد. وسنواصل التنسيق مع حكومة لبنان والشركاء الانسانيين".

