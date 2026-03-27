تحذير من "انفجار اجتماعي".. الخولي يطالب القضاء بفرملة ضرائب المحروقات

27-03-2026 | 06:46
تحذير من انفجار اجتماعي.. الخولي يطالب القضاء بفرملة ضرائب المحروقات
دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، قضاة المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة إلى التحرك الفوري والبت في الطعون المقدمة لإبطال الضرائب المفروضة على المحروقات، مشيراً إلى أعبائها الكارثية على كلفة النقل والإنتاج وتداعياتها التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأكد الخولي أن الطعون ترتكز على مخالفات دستورية جوهرية، أبرزها انتهاك مبدأ شرعية الضريبة المنصوص عليه في المادة 81 من الدستور، والتي تحصر حق فرض الضرائب بالسلطة التشريعية.
 
واعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة يتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات عبر استخدام المادة 55 من قانون الموازنة لمنح مجلس الوزراء صلاحيات تشريعية في الحقل الجمركي، وصفها بالسابقة الخطيرة التي تمس جوهر النظام الدستوري.

وأشار إلى أن التأخير في البت بالطعون يساهم في تعميق الأزمة وتصاعد الاحتقان الشعبي، محذراً من انفجار اجتماعي نتيجة السياسات المالية المجحفة.
 
وختم الخولي بالتأكيد على أن المواجهة تحولت إلى معركة وطنية للدفاع عن الدستور وحق اللبنانيين في خضوعهم لضرائب تُفرض وفق الأصول، داعياً السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها وصون مقومات الدولة قبل فوات الأوان.

مواضيع ذات صلة
الخطيب يحذر من "انفجار اجتماعي مخيف" وينتقد "التخلي الرسمي" عن النازحين
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوق يحذر من "انفجار اجتماعي": الغلاء الفاحش يدفع اللبنانيين نحو الانهيار
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الخضر": الاستمرار في سياسة التفقير سيؤدي الى انفجار اجتماعي لن تحمد عقباه
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي يعلن التحضير لإضراب عام وعصيان مدني رفضا للضرائب الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-03-27
Lebanon24
09:30 | 2026-03-27
Lebanon24
09:24 | 2026-03-27
Lebanon24
09:17 | 2026-03-27
Lebanon24
09:16 | 2026-03-27
Lebanon24
09:09 | 2026-03-27
