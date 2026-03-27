لبنان

الخطيب للسلطة: المقاومة "ورقة قوتكم" فبأي منطق تسلّمون سلاحها؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 06:56
الخطيب للسلطة: المقاومة ورقة قوتكم فبأي منطق تسلّمون سلاحها؟
A+
A-
وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة الجمعة، دعا فيها السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من أوراق القوة وفي طليعتها المقاومة، محذراً من الانجرار إلى الاستفزازات والفتنة الداخلية التي يسعى إليها العدو والخصوم.

وأشار الخطيب إلى أن الحرب العدوانية تدخل يومها الثامن والعشرين وتتوسع لتطال المنطقة، مؤكداً صمود محور المقاومة وقدرته على توجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني والقواعد الأميركية رغم اختلال ميزان القوى العسكري.
 
واعتبر أن الهزيمة التي يروج لها الأعداء باتت حلماً بعد فقدان الحرب أهدافها المتمثلة بإسقاط النظام في إيران والقضاء على المقاومة، داعياً إلى الصبر والاستعداد لكل الاحتمالات.

وانتقد الخطيب أداء السلطة اللبنانية، معتبراً أنها تمارس أقصى درجات التنازل المجاني والخضوع أمام عدو يرفض التفاوض معها ويواصل عدوانه. وتساءل عن الأوراق التي يملكها لبنان للمفاوضات في حال التخلي عن المقاومة، مستغرباً المطالبة بتسليم السلاح بدلاً من اعتماده ورقة قوة.

كما استنكر الخطيب قرار سحب اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية واصفاً إياه بـ"القرار الفضيحة" وغير الشرعي وغير الدستوري، مؤكداً التضامن الكامل مع السفارة الإيرانية ومطالباً السلطة بالتراجع عن هذا الموقف الذي يهدد الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.
 
وختم بالإشادة بتضحيات المقاومين وجمهور المقاومة وصمودهم التاريخي في وجه محاولات الاحتلال.

