نحو الخروج من "القائمة الرمادية".. سلام يترأس اجتماعاً لمتطلبات (FATF)

ترأس الدكتور اجتماعاً للجنة متابعة خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، العدل عادل ، والداخلية أحمد ، بالإضافة إلى حاكم كريم سعيد ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.



جرى خلال الاجتماع مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات المجموعة بهدف الخروج من القائمة الرمادية، واستعراض الإجراءات المنجزة والمحطات المقبلة ضمن خطة العمل المتفق عليها. وأكد الرئيس سلام عزم الحكومة على الإيفاء بكامل المتطلبات في أقرب وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة المنتظمة والمنهجية للتنفيذ.





