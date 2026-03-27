مكي بعد لقائه الرئيس عون: لا خيار لنا إلا الدولة ومؤسساتها الشرعية

استعرض لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، مع رئيس الجمهورية عون، آخر المستجدات في ضوء مشاركته في جلسة .



وأكد مكي أن المرحلة تفرض التضامن الداخلي وتعزيز حضور الدولة وتغليب المسؤولية الوطنية.



وقال: "الأولوية اليوم لمواجهة العدوان المستمر، واحتضان ، وتكثيف كافة الجهود لوقف الحرب، مع التأكيد على السلم الأهلي والحوار الداخلي".



وإذ شدّد على أنه "لا خيار لنا إلا الدولة ومؤسساتها الشرعية"، قال: " اليوم بأمسّ الحاجة إلى قرارات تُوحِّد لا تُفرِّق".



كما عبّر عن كامل ثقته بما يقوم به عون، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

