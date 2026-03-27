تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟

Lebanon 24
27-03-2026 | 07:10
A-
A+
خبرٌ يهم مشتركي تاتش.. ماذا أعلنت الشركة؟
خبرٌ يهم مشتركي تاتش.. ماذا أعلنت الشركة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار الإجراءات الاستثنائية، وتماشياً مع جهود وزارة الاتصالات المستمرة لدعم صمود المواطنين وتأمين استمرارية القطاعات الحيوية في الوضع الراهن، تتّخذ شركة تاتش خطوات عملية عدة لمواكبـة احتياجات مشتركيها المتزايدة، لاسيما مع تسجيل ارتفاع في حركة البيانات تجاوزت نسبته 25%.


وفي هذا السياق، تواصل الشركة طرح عروضات استثنائية تتلاءم مع الوضع الراهن، استهلّتها بباقة "التضامن" التي تشمل الانترنت وساعة تخابر بسعر لا يتجاوز الدولار الواحد بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وقد شهدت باقة "التضامن" إقبالاً كثيفاً منذ إطلاقها، مما يدفع الشركة إلى الالتزام بتطوير وتعديل عروضها باستمرار بما يضمن تلبية حاجات المشتركين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 
وبالتوازي، أعلنت الشركة عن توسيع قاعدة المستفيدين من باقة البيانات المجانية (20 جيغابايت)، استجابةً للتحوّل الرقمي المتسارع نحو العمل والتعليم عن بُعد، وتهدف إلى تذليل العقبات التقنية والمادية التي قد تواجه اللبنانيين في متابعة مهامهم اليومية.
 
 
وتتيح هذه الباقة لجميع المشتركين في خدمات الإنترنت، من تلامذة ومعلمين وموظفين، الوصول المجاني إلى منصات التعليم والاجتماعات الافتراضية الأساسية، عبر عدد من المنصات، بما فيها microsoft Teams و "مدرستي"، وذلك من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 7.30 صباحاً و2.00 بعد الظهر دون استهلاك باقاتهم الخاصة.
لبنان

إقتصاد

وزارة الاتصالات

microsoft

شركة تاتش

الانترنت

التزام

إنترنت

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-03-27
Lebanon24
09:30 | 2026-03-27
Lebanon24
09:24 | 2026-03-27
Lebanon24
09:17 | 2026-03-27
Lebanon24
09:16 | 2026-03-27
Lebanon24
09:09 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24