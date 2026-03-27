لبنان
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
27-03-2026
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار الإجراءات الاستثنائية، وتماشياً مع جهود
وزارة الاتصالات
المستمرة لدعم صمود المواطنين وتأمين استمرارية القطاعات الحيوية في الوضع الراهن، تتّخذ
شركة تاتش
خطوات عملية عدة لمواكبـة احتياجات مشتركيها المتزايدة، لاسيما مع تسجيل ارتفاع في حركة البيانات تجاوزت نسبته 25%.
وفي هذا السياق، تواصل الشركة طرح عروضات استثنائية تتلاءم مع الوضع الراهن، استهلّتها بباقة "التضامن" التي تشمل
الانترنت
وساعة تخابر بسعر لا يتجاوز الدولار الواحد بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وقد شهدت باقة "التضامن" إقبالاً كثيفاً منذ إطلاقها، مما يدفع الشركة إلى الالتزام بتطوير وتعديل عروضها باستمرار بما يضمن تلبية حاجات المشتركين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وبالتوازي، أعلنت الشركة عن توسيع قاعدة المستفيدين من باقة البيانات المجانية (20 جيغابايت)، استجابةً للتحوّل الرقمي المتسارع نحو العمل والتعليم عن بُعد، وتهدف إلى تذليل العقبات التقنية والمادية التي قد تواجه اللبنانيين في متابعة مهامهم اليومية.
وتتيح هذه الباقة لجميع المشتركين في خدمات الإنترنت، من تلامذة ومعلمين وموظفين، الوصول المجاني إلى منصات التعليم والاجتماعات الافتراضية الأساسية، عبر عدد من المنصات، بما فيها
microsoft
Teams و "مدرستي"، وذلك من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 7.30 صباحاً و2.00 بعد الظهر دون استهلاك باقاتهم الخاصة.
