الجميّل: نشكر فرنسا على دعمها العسكري الطارئ للبنان

استقبل رئيس الجميّل، في بيت المركزي بالصيفي، السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو، بحضور الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري وعضو نقيب المحامين السابق فادي وعضو المكتب السياسي جمهوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.



وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث شدّد الجميّل على أهمية المساعي لوقف التصعيد وحرص الدائم على دعم الاستقرار اللبناني بالتعاون مع المراجع الدولية والعربية.

كما شكر الجميّل على الدعم العسكري الطارئ الذي قدمته مؤخراً للبنان، مؤكداً ضرورة استمرار مساندة وتعزيز قدراته باعتباره الركيزة الأساسية لحفظ الأمن في هذه المرحلة الدقيقة.



