الجميّل: نشكر فرنسا على دعمها العسكري الطارئ للبنان

27-03-2026 | 07:41
الجميّل: نشكر فرنسا على دعمها العسكري الطارئ للبنان
الجميّل: نشكر فرنسا على دعمها العسكري الطارئ للبنان photos 0
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي بالصيفي، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، بحضور الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري وعضو المكتب السياسي نقيب المحامين السابق فادي مصري وعضو المكتب السياسي جورج جمهوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.

وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث شدّد الجميّل على أهمية المساعي الفرنسية لوقف التصعيد وحرص باريس الدائم على دعم الاستقرار اللبناني بالتعاون مع المراجع الدولية والعربية.
 
كما شكر الجميّل فرنسا على الدعم العسكري الطارئ الذي قدمته مؤخراً للبنان، مؤكداً ضرورة استمرار مساندة الجيش اللبناني وتعزيز قدراته باعتباره الركيزة الأساسية لحفظ الأمن في هذه المرحلة الدقيقة.

