تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الليطاني "بدو سلامك".. إلى أين يا أحمد قعبور؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
27-03-2026 | 08:00
A-
A+
الليطاني بدو سلامك.. إلى أين يا أحمد قعبور؟
الليطاني بدو سلامك.. إلى أين يا أحمد قعبور؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إلى أين رحلت يا أحمد قعبور وتركت الليطاني وحيداً وأنتَ الذي غنيته حينما قلت: "يا رايح صوب الليطاني دخلك وصلّي السلام"؟
 

في عزّ معركة إسرائيل ضد لبنان تركتنا ورحلت.. لماذا؟ أنتَ الذي قاومت الحرب والاحتلال بكلمات الوطنية، ووقفتُ عزيزاً أمام كل محاولات التقسيم والشرذمة بصوتٍ شجي لا تنساه الأجيال.
 

النبطية تشتاقك يا أحمد.. الخيام، حيث المعارك الضارية، تحتاجُ إلى صوتك وروائعك الفنية.. الجنوب بأسرِه يحتاجك.. كل من فيه، من نازحين وصادمين، يحتاجون منك تلك الصرخة: "أناديكم.. أشد على أياديكم".. 
 

رحلت يا أحمد وفي البال غصّة على الفراق.. ما إن نسمعُ ألحانك حتى نعي تماماً أنها من نسيج أوتاركَ الهادئة والصاخبة في آنٍ واحد. أتعرفُ أن المحبين كُثراً يا أحمد؟ في عز الحرب والدمار والتهجير، تحولت أنت الخبر.. لبنان ودّعك وأنت في عز عطائك رغم المرض.
 

وماذا تقول للأطفال الأيتام يا أحمد؟ اليُتم أصابهم مرة أخرى برحيلك.. فأيّ "بيارق بدن يعلوها" وأنت لم تعُد هنا؟ كيف سيأتي رمضان المُقبل وأنت لست معهم بصوتك وأغنيتك الخالدة مع الزمن؟ 
 
 
ربما اخترت الرحيل بسلام وصمت، لكن غيابك سيبقى مزلزلاً لقلوب من أحبّك وعرفك عن قرب. ما إن حللت في مكان حتى غطّت الوطنية بكل رحالها على الحاضرين فيه. 
 

ماذا تقول لبيروت يا رائعاً أنت؟ يا ابن المدينة البار، يا صوتها، يا رونقها، يا شجنها، يا روح هويتها.. ماذا تقول للضفة التي غنيتَ لنبضها يا أحمد؟ أنظر إلى فلسطين فهي تردد أغنياتك الخالدة.. أهكذا يكون الرحيل سهلاً؟ أهكذا تُكافأ فلسطين في عز المعركة؟
 

كلمة أخيرة.. أيها الفنان.. يا روح لبنان.. القلب يندهُ وداعاً.. مع غصةٍ ملؤها الأحزان..
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: إرث أحمد قعبور سيبقى حيًا في قلوب اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يهادن الدولة ويريد خطوات تنفيذية وامتحان سلام في شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: رحم الله أحمد قعبور وليبقَ إرثه الفني منارةً للأجيال
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. بيروت تودّع أحمد قعبور
lebanon 24
Lebanon24
27/03/2026 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الاحتلال

إسرائيل

النبطية

إلى أين

الخيام

فلسطين

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-03-27
Lebanon24
09:24 | 2026-03-27
Lebanon24
09:17 | 2026-03-27
Lebanon24
09:16 | 2026-03-27
Lebanon24
09:09 | 2026-03-27
Lebanon24
09:02 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24