الجيش الإسرائيلي في محيط كنيسة الخيام.. هذا ما زعم وجوده هناك (صور وفيديو)

#عاجل في محيط كنيسة في قرية الخيام بجنوب لبنان: قوات جيش الدفاع تكشف عن مسار نفق تحت أرضي تابع لحزب الله الإرهابي



🔸خلال نشاط نفذته قوات لواء غفعاتي بقيادة الفرقة 91 في جنوب لبنان عثرت قواتنا على موقع قتال تحت أرضي نشط تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في محيط كنيسة في قرية الخيام.… — (@AvichayAdraee) March 27, 2026

أضاف: "خلال نشاط نفذته قوات لواء غفعاتي بقيادة الفرقة 91 في عثرت قواتنا على موقع قتال تحت أرضي نشط تابع لمنظمة في محيط كنيسة في قرية الخيام".تابع: "وخلال عمليات التمشيط في منطقة القتال، كشفت القوات وعثرت على فتحة نفق ومسار نفق تحت أرضي أُنشئ في محيط الكنيسة".أكمل: "هذا الموقع القتالي، الذي استخدمه حزب الله لتنفيذ أنشطته، تم اكتشافه لأول مرة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي في شهر كانون الأول 2024، وتم تطهيره من وسائل قتالية ومن مخربين".أضاف: "وخلال عمليات التمشيط في محيط الكنيسة، عثرت القوات على ثلاثة مداخل إضافية أنشأها حزب الله خلال فترة وقف إطلاق النار، مما يدل على إعادة تفعيل الموقع.الاستخدام المتكرر لهذا الموقع يثبت نمط العمل المتكرر لحزب الله ، حيث يتمادى في استغلال المدنيين في لبنان بشكل ساخر كدروع بشرية، ويستخدم بشكل منهجي المؤسسات والبنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية.كما ان الاستخدام المتعمد للمؤسسات الدينية المدنية لأغراض عسكرية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي".