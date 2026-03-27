الجيش الإسرائيلي في محيط كنيسة الخيام.. هذا ما زعم وجوده هناك (صور وفيديو)

#عاجل في محيط كنيسة في قرية الخيام بجنوب لبنان: قوات جيش الدفاع تكشف عن مسار نفق تحت أرضي تابع لحزب الله الإرهابي
🔸خلال نشاط نفذته قوات لواء غفعاتي بقيادة الفرقة 91 في جنوب لبنان عثرت قواتنا على موقع قتال تحت أرضي نشط تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في محيط كنيسة في قرية الخيام.… pic.twitter.com/ZVgabDSr4p
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
