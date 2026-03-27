الرئيس عون: رحم الله أحمد قعبور وليبقَ إرثه الفني منارةً للأجيال

الرئيس عون أعرب عن حزنه لغياب الفنان أحمد قعبور، الذي كان صوته مرآة بيروت ووجدانها ونبض شوارعها.



وقال: "غاب الصوت الذي يشبه الناس… غاب من غنّى الأرض ستبقى، فصار الوطن أقرب، وخفّ وجع بيروت التي تناديكم. رحل من حمل الجنوب في قلبه، وجعل نهراً من ذاكرة، يمرّ على ويطلّ على ، ويزرع فينا معنى البقاء. خسارتك ليست غياب فنان، بل انكسار نغمة كانت تجمعنا، وتهمس دائماً: ما زال في هذا الوطن متّسع للأمل… نحن الناس."وختم: "رحم الله أحمد قعبور، وليبقَ إرثه الفني منارةً للأجيال، وشاهداً على زمنٍ من الفن الأصيل."