الرئيس عون: رحم الله أحمد قعبور وليبقَ إرثه الفني منارةً للأجيال

الرئيس جوزاف عون أعرب عن حزنه لغياب الفنان أحمد قعبور، الذي كان صوته مرآة بيروت ووجدانها ونبض شوارعها.
وقال:
"غاب الصوت الذي يشبه الناس…
غاب من غنّى الأرض ستبقى، فصار الوطن أقرب، وخفّ وجع بيروت التي تناديكم.
رحل من حمل الجنوب في قلبه، وجعل الليطاني نهراً من ذاكرة، يمرّ على…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 27, 2026
