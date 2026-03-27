صرخة من المستشفيات إلى كركي.. سيولة مفقودة وتعرفات تحت "نار" المحروقات

استقبل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. وفداً من نقابة أصحاب المستشفيات برئاسة يارد، لبحث تداعيات العدوان وأزمة نزوح 1.2 مليون لبناني. وتركز على تعزيز التعاون لضمان استمرار وتوفير التسهيلات اللازمة للمستشفيات والنازحين المضمونين.



وعرض الوفد مطالب ملحة حظيت بتجاوب كركي، أبرزها رفع نسبة السلفات المالية من 75% إلى 90% والعودة لنظام ما قبل 2019، مع الإسراع في إنجاز عقود المصالحة لتأمين السيولة.

كما طالبت النقابة بآلية استثنائية لدفع المستحقات، ودعم المستشفيات التي توقفت قسراً، وإعادة النظر في التعرفات وأسعار المستلزمات لمواجهة غلاء المحروقات وضغوط الموردين، بالإضافة إلى تأجيل دفع الاشتراكات.



، تعهد كركي باتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته فوراً، على أن تُرفع المطالب التي تستوجب قراراً من ابتداءً من الأسبوع المقبل، مؤكداً استمرار التنسيق لدعم صمود القطاع الاستشفائي وتأمين أفضل رعاية صحية للمواطنين في هذه الظروف الدقيقة.



