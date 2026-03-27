تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"

دان جهاز الإعلام في ، في بيان، التهديدات المتكررة وحملات الشتائم والتخوين التي يتعرض لها الصحافيون بهدف إسكات الصوت الحر، معتبراً هذه الممارسات اعتداءً صارخاً على حرية التعبير ونهجاً قائماً على الترهيب.



وأكد الجهاز تضامنه الكامل مع الصحافيين الذين يواجهون الضغوط دفاعاً عن المستقل والحيادي وعن حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة، مشدداً على أن هذه التهديدات لن تكسر إرادة الإعلاميين، بل ستزيدهم إصراراً على فضح من تورط في إدخال لبنان إلى دوامة الحرب والجحيم الحالي.

وطالب البيان الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحافيين ومحاسبة المعتدين، مؤكداً أن حرية الإعلام ستبقى خطاً أحمر.



