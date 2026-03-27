حمود: اكتفيتم بتحميل المقاومة المسؤولية فبأي صفة تستمرون؟

رأى رئيس " " الشيخ ، في موقفه السياسي الأسبوعي، أن الحكم والحكومة في أضاعوا خيارات كثيرة لإثبات تمثيلهم للشعب اللبناني، معتبراً أنه كان بإمكانهم الاحتجاج ورفع الصوت ضد القرار بتهجير أهالي الجنوب واستنكار استهداف المدنيين والأبنية والمؤسسات والصحافيين والجسور. وقال إنهم لو وقفوا هذه الوقفة لكانوا مؤهلين للاستمرار في مواقعهم، لكنهم اكتفوا بتحميل مسؤولية ما يحصل.



وأضاف أنه يجب على الحكم والحكومة رفع الصوت عالياً والتأكيد على أن هذه الحرب هي حرب على كل لبنان وجوداً وكياناً وطوائف، داعياً إلى إسكات الأصوات التي تدعي عدم وجود أطماع إسرائيلية في لبنان، ومشيراً إلى مجموعات صهيونية تنشر صوراً وتعرض أراضٍ للاستيطان في للبيع.

وختم مشدداً على ضرورة بذل جهود كبيرة لمنع التفسيرات المذهبية والطائفية لمسار الأحداث، معتبراً أن هذه مسؤولية الجميع بما في ذلك المقاومة.



