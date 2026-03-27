العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)

في اليوم الـ25 من العدوان على ، يواصل جيش العدو قصفه وتدميره للبلدات الجنوبية، عبر شنّ غارات على عدد من المناطق، ما أسفر عن سقوط وجرحى.

وفي آخر المستجدات الميدانية، استهدف الجيش الإسرائيلي شقة في تحويطة الغدير، بجانب بنك الموارد، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطال القصف بلدات ميفدون، الصرفند، حبوش، رشاف، سجد، النبطية الفوقا، شمع وبيت ليف.

كما شنّت طائرات العدو غارة على بلدة البزالية في ، استهدفت منزلًا ومحالّ تعود للحاج حسين البزال، إضافة إلى قطع الطريق الدولي بعلبك – حمص، وهو الموقع الذي كان قد تعرّض للقصف خلال عدوان الـ66 يومًا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بأن الغارة على البلدة أدت إلى استشهاد سيدة حامل بتوأم وإصابة سبعة مواطنين بجروح.

وفي سياق متصل، استُهدفت غارة جوية البحري بين الصرفند والسكسكية، ما أدى إلى سقوط إصابات.

كما طالت غارة بلدة السكسكية – قضاء ، ما أدى إلى سقوط أربعة شهداء في حصيلة أولية، بحسب ، وفي غارة أخرى استشهدت عائلة من آل كوثراني.

كما نفّذ العدو تفجيرًا عنيفًا في محيط بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون، فيما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي جدارًا صوتيًا فوق بلدات في البقاع .

المشهد من الضاحية بعد الأخيرة — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 27, 2026
























































































































