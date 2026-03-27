بري يلتقي السفير الصيني ووفد الصليب الأحمر وباسيل.. ملف النازحين والوضع الإنساني في صدارة البحث

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الصيني لدى السيد تشن تشواندونغ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة جراء العدوان المتواصل على لبنان وملف النازحين والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل الرئيس المدير الاقليمي للصليب الاحمر الدولي نيكولاس فون اركس بحضور رئيسة البعثة في لبنان آنييس دور، ومنسق الشؤون الانسانية في بعثة الصليب الاحمر الدولي في لبنان



شوقي أمين الدين، حيث تناول اللقاء برامج عمل والمهام الانسانية التي يقوم الصليب الاحمر الدولي على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته الانسانية حيث جرى عرضٌ مفصلٌ للأوضاع الإنسانية وملف النازحين .



الوفد أكد على استمرار حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان لا سيما في المناطق الأكثر تضررًا وتلك التي يصعب الوصول إليها، حيث تواصل فرق اللجنة تقديم الدعم للمتضررين، بالتوازي مع جهود الجهات الأخرى في دعم النازحين في مراكز الإيواء وأشار الوفد إلى استمرار وجود فرق اللجنة في جنوب لبنان خصوصًا في تبنين ومرجعيون لتأمين وصول المساعدات والخدمات الصحية في ظل تزايد عزلة هذه المناطق عن باقي البلاد، كما شدد الوفد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني بما يشمل حماية المدنيين والبنى التحتية والخدمات الأساسية والمسعفين والطواقم الطبية .



الرئيس بري أثنى على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الظروف الصعبة.



الرئيس بري استقبل أيضاً رئيس النائب على رأس وفد من كتلة لبنان القوي ضم النواب: غسان عطا الله، ادغار طرابلسي، اسعد درغام، جورج عطالله بحضور نائبة رئيس " الحر" للشؤون السياسية مارتين كتيلي، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب خليل.



الوفد قدم لرئيس المجلس مقترح لحماية لبنان كما كان اللقاء مناسبة لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع لا سيما ملف النازحين وسبل إيوائهم وتأمين كافة الإحتياجات لهم وذلك على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وبعد اللقاء تحدث النائب جبران باسيل قائلاً: اليوم في اطار الجولة التي نقوم بها لتقديم وشرح مقترحنا لحماية لبنان زرنا بطبيعة الحال دولة وكان هناك توافق كامل على النقاط الواردة في المقترح.



وأضاف: الشيء الأهم الذي يمكن قوله من هنا، هو موضوع الوحدة الوطنية، لأنها أساس كل شيء وأساس هذا الوطن وأساس بقائه والاساس التي من خلالها يستطيع لبنان أن يخرج سالماً من هذه الحرب التي نحن فيها.



وتابع: للأسف هناك منطقان يتواجهان: منطقنا الذي يقول 100 يوم حرب من الخارج على لبنان ولا يوم واحد من الحرب بين اللبنانيين، والمنطق الثاني يعلن رسمياً أنه فلتكن حرب داخلية في لبنان، المهم أن ننتهي من الحرب الخارجية، نحن لا نريد حرباً داخلية ولا خارجية، نحن في بعض الأحيان ليس لدينا القدرة لمنع الحرب الخارجية للأسف للأسباب التي نتفق أو نختلف عليها كلبنانيين، ولكن نحن بالتأكيد لدينا القدرة أن نمنع الحرب الداخلية وهذه مسؤوليتنا ومهمتنا في المرحلة القادمة، لذا في كل يوم سنعود ونذكر وننبه خاصة المغرر بهم والذين ينجرون وراء غرائز طائفية لا مكان لها.



وأضاف: اليوم معركتنا ليست طائفية نحن بمواجهة أخطار يجب إبعادها عنا بأن نتكلم كلاماً وطنياً وليس كلاماً طائفياً، فالناس الذي ينجرون وراء هذا الكلام يجب أن لا يتذوقوا لا هم ولا أولادهم ولا أي أحد طعم الحرب الداخلية، لأن الجميع ذاق مرارتها بما يكفي، ويجب أن نمنع تكرارها، هذه مسؤوليتنا وهذا خطابنا وهذا كلامنا الجامع بين بعضنا البعض، هكذا تنتهي الأزمة أكيد وهكذا ينجو لبنان وبعدها نتطلع مع خلافاتنا السياسية كيف سنبنيه، لكن الأهم أن يبقى لبنان ويبقى لبنان بوحدتنا الوطنية.

