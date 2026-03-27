محافظ مدينة بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين في مدينة بيروت

أفادت غرفة والأزمات في محافظة مدينة في بيان، أنه بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وفي سياق الحرص على سلامة الغذاء وحماية المواطنين، لا سيما ، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية، نُفِّذت جولات رقابية على عدد من المطابخ والمطاعم في مدينة بيروت التي تتولى تحضير وجبات للنازحين.تولّى مراقبو مصلحة المسالخ في ، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ هذه الجولات، حيث شملت الكشف على المواد الأولية وشروط التخزين والتحضير والتوزيع وطرق الاستلام وأظهرت النتائج إتلاف كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك، كانت محفوظة في إحدى المنشآت نتيجة عطل في برادات التخزين، رغم أنها لم تكن معدّة للاستخدام.وخلال عمليات الكشف تبيّن أن أحد المطابخ لم يقم بإستلام كمية من اللحوم قدمها أحد المتبرعين، كونها مجهولة المصدر وغير مطابقة لناحية اللون والرائحة، فيما يتعلق بعدد من المطابخ تعتمد نظام التخزين (جاف، بارد) بالاضافة الى الادوات المستخدمة للطهي وفصل اقسام المطبخ لناحية التحضير (الساخن ، البارد) وعليه هي مستوفية للشروط المطلوبة .كما شدد المحافظ عبود على عدم التهاون اطلاقاً مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن في مدينة بيروت تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين وصولاً الى الاقفال بالشمع الأحمر واحالتهم الى المختص.مع الاشارة إلى أن الجولات الرقابية لمراقبي مصلحة المسالخ مستمرة بشكل وعلى مدار الأسبوع، بهدف ضمان جميع المطابخ والمطاعم بالمعايير الصحية المطلوبة حفاظاً على سلامة المواطنين .