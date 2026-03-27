تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محافظ مدينة بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين في مدينة بيروت

Lebanon 24
27-03-2026 | 09:58
A-
A+
محافظ مدينة بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين في مدينة بيروت
محافظ مدينة بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين في مدينة بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وفي سياق الحرص على سلامة الغذاء وحماية المواطنين، لا سيما النازحين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية، نُفِّذت جولات رقابية على عدد من المطابخ والمطاعم في مدينة بيروت التي تتولى تحضير وجبات للنازحين.

تولّى مراقبو مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ هذه الجولات، حيث شملت الكشف على المواد الأولية وشروط التخزين والتحضير والتوزيع وطرق الاستلام وأظهرت النتائج إتلاف كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك، كانت محفوظة في إحدى المنشآت نتيجة عطل في برادات التخزين، رغم أنها لم تكن معدّة للاستخدام.

وخلال عمليات الكشف تبيّن أن أحد المطابخ لم يقم بإستلام كمية من اللحوم قدمها أحد المتبرعين، كونها مجهولة المصدر وغير مطابقة لناحية اللون والرائحة، فيما يتعلق بعدد من المطابخ تعتمد نظام التخزين (جاف، بارد) بالاضافة الى الادوات المستخدمة للطهي وفصل اقسام المطبخ لناحية التحضير (الساخن ، البارد) وعليه هي مستوفية للشروط المطلوبة . 

كما شدد المحافظ عبود على عدم التهاون اطلاقاً مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن في مدينة بيروت تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين وصولاً الى الاقفال بالشمع الأحمر واحالتهم الى القضاء المختص.

مع الاشارة إلى أن الجولات الرقابية لمراقبي مصلحة المسالخ مستمرة بشكل دوري وعلى مدار الأسبوع، بهدف ضمان التزام جميع المطابخ والمطاعم بالمعايير الصحية المطلوبة حفاظاً على سلامة المواطنين .




































Advertisement
إدارة الكوارث

الشمع الأحمر

بلدية بيروت

النازحين

الكوارث

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-03-27
Lebanon24
12:46 | 2026-03-27
Lebanon24
12:42 | 2026-03-27
Lebanon24
12:40 | 2026-03-27
Lebanon24
12:36 | 2026-03-27
Lebanon24
12:34 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24