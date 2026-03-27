نقيب الصيادلة يطمئن اللبنانيين: لا أزمة انقطاع أدوية والمخزون يكفي لأشهر

أكد نقيب صيادلة ، في بيان، عدم وجود أزمة انقطاع أدوية في البلاد، موضحاً أن مخزون الأدوية المستوردة يكفي لثلاثة أشهر، بينما يغطي الإنتاج المحلي حاجة ثمانية أشهر نتيجة زيادة إنتاج المصانع الوطنية.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي يكمن في إيصال الأدوية إلى المناطق المعرضة للقصف في الجنوب والبقاع وبعلبك بسبب المخاوف الأمنية، مؤكداً التنسيق مع لاعتماد مستودعات داخل هذه المناطق ووضع خطط طوارئ للإمداد الآمن.



ولفت مرقباوي إلى معالجة النقص المؤقت الذي نتج عن الضغط الكبير على الصيدليات بداية الحرب، حيث عادت الكميات إلى طبيعتها مع مراعاة مناطق النزوح، مشيراً إلى صدور تعميم يمنع صرف الدواء لأكثر من شهر منعاً للاحتكار.

وشدد على عدم وجود نية لرفع الأسعار، وأن أي نقص هو لوجستي وأمني وليس مرتبطاً بالتسعير، مؤكداً توفر أدوية السرطان والأمراض المستعصية لمده ثلاثة أشهر، مع وجود خطة طوارئ تضمن مخزوناً دوائياً شاملاً يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حال تطور الأوضاع.





