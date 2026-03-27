توضيح من وزارة الاقتصاد بشأن ما نُشِر عن مازوت غير مطابق

تُشير إلى متابعتها لما نُشر في الإعلام نقلاً عن مصادر، حول دخول مازوت غير مطابق للمواصفات عبر المعابر البرية غير الشرعية، وتؤكد أنها تتقصّى مدى صحة هذا الموضوع وتتابعه بالتنسيق مع المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





كما أوعزت الوزارة إلى مراقبي مصلحة حماية المستهلك في التحرّك فوراً لتقصّي الوقائع والتحقق منها، تمهيداً لملاحقة المخالفين وفق الأصول.

Advertisement