هاني يطمئن: الأسعار استقرت والأسواق تحت السيطرة

كشف ، في حديث لإذاعة ، أن وضع الأسواق بات مع عودة الاستقرار إلى الأسعار بفضل إجراءات شملت تمديد فترات الاستيراد حتى 2 نيسان وتسهيل الفحوصات الحجرية، لافتاً إلى تزايد الإنتاج اللبناني لاسيما من الخيم البلاستيكية.

وحيّا المزارعين الصامدين، مشيراً إلى أن تدمير الجسور شكل مشكلة خطيرة لسلاسل التوريد، خاصة أن إنتاج الجنوب والنبطية يمثل 20% من القطاع الزراعي، ويضم نسباً عالية من الحمضيات والموز والثروة الحيوانية، كاشفاً عن خسارة 90 ألف طير دجاج للمرة الثانية في سنتين.



وأوضح هاني أن 82% من مزارعي جنوب غادروا أراضيهم، مؤكداً بذل جهود مع الجيش واليونيفيل لنقل المواشي والنحل وتأمين أذونات للمزارعين، معتبراً الأضرار هناك كبيرة جداً.

وأشار إلى صمود مزارعي الساحل وتوفر سلاسل الإمداد لمحاصيلهم بانتظام، معتبراً أن زيادة الإنتاج المحلي ستخفض أسعار الخضار والحشائش هذا الأسبوع، لافتاً إلى وصول شحنة بطاطا للمرفأ وتأمين الاكتفاء الذاتي لاحقاً من إنتاج .



