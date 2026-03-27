إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأ الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية".



أضاف: "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

حارة حريك



الليلكي

الحدث



تحويطة الغدير

".



أكمل: "يواصل الجيش الاسرائيلي العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".

