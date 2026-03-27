لبنان
جعجع يستقبل وفد "الاشتراكي".. أبو فاعور: تحصنوا خلف الدولة
Lebanon 24
27-03-2026
|
11:10
التقى
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
في معراب، وفداً من
الحزب التقدمي الاشتراكي
موفداً من وليد وتيمور
جنبلاط
، ضم النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، وراجي السعد، بحضور النائبين جورج عقيص وملحم الرياشي.
وصف أبو فاعور اللقاء بالصريح والمثمر، مؤكداً التمسك بمصالحة الجبل ورفض الفتنة الأهلية التي تسعى إليها
إسرائيل
، مشدداً على ضرورة عقلنة الخطاب السياسي والتمسك باتفاق
الطائف
ودعم
الجيش اللبناني
لبسط سلطة الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بيدها.
كما دعا إلى دعم جهود الدولة لوقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى، ومعالجة ملف
النازحين
بمسؤولية وطنية. وعن طرد السفير
الإيراني
، أوضح أن الموضوع نوقش كأزمة تعالج بمنطق الدولة، فيما علق ممازحاً بشأن المشاركة في لقاء معراب غداً: "ها نحن اليوم في معراب وقلنا رأينا".
من جهته
، أكد النائب جورج عقيص أن السلم الأهلي خط أحمر ورفض الانجرار إلى أي اقتتال داخلي نتيجة سياسات إسرائيل أو "
حزب الله
" ومن خلفه
إيران
. وشدد على دعم القرارات الحكومية المفصلية ومنح الثقة الكاملة للجيش اللبناني للقيام بدوره في المناطق الحساسة، معلناً إبقاء قنوات التواصل مفتوحة للخروج من دوامة الحرب بأقل الأضرار.
مواضيع ذات صلة
أبو الحسن يكشف عن مرشّحي "الاشتراكي" للانتخابات النيابية
Lebanon 24
أبو الحسن يكشف عن مرشّحي "الاشتراكي" للانتخابات النيابية
27/03/2026 18:59:41
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
Lebanon 24
وصول وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
27/03/2026 18:59:41
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فتور سياسي يباعد بين "القوات" و"الاشتراكي" واتصالات لمحاولة الاحتواء
Lebanon 24
فتور سياسي يباعد بين "القوات" و"الاشتراكي" واتصالات لمحاولة الاحتواء
27/03/2026 18:59:41
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفد الحزب الاشتراكي الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
Lebanon 24
وصول وفد الحزب الاشتراكي الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
27/03/2026 18:59:41
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
09:57 | 2026-03-27
27/03/2026 09:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
12:46 | 2026-03-27
27/03/2026 12:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
Lebanon 24
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
12:42 | 2026-03-27
27/03/2026 12:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
Lebanon 24
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
12:40 | 2026-03-27
27/03/2026 12:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
12:36 | 2026-03-27
27/03/2026 12:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
03:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
13:25 | 2026-03-26
26/03/2026 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
09:57 | 2026-03-27
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
12:46 | 2026-03-27
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
12:42 | 2026-03-27
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
12:40 | 2026-03-27
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
12:36 | 2026-03-27
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
12:34 | 2026-03-27
"صاروخ" انطلق من بيروت.. "الحزب" يعلن!
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 18:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
