جعجع يستقبل وفد "الاشتراكي".. أبو فاعور: تحصنوا خلف الدولة

التقى " " في معراب، وفداً من موفداً من وليد وتيمور ، ضم النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، وراجي السعد، بحضور النائبين جورج عقيص وملحم الرياشي.



وصف أبو فاعور اللقاء بالصريح والمثمر، مؤكداً التمسك بمصالحة الجبل ورفض الفتنة الأهلية التي تسعى إليها ، مشدداً على ضرورة عقلنة الخطاب السياسي والتمسك باتفاق ودعم لبسط سلطة الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بيدها.

كما دعا إلى دعم جهود الدولة لوقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى، ومعالجة ملف بمسؤولية وطنية. وعن طرد السفير ، أوضح أن الموضوع نوقش كأزمة تعالج بمنطق الدولة، فيما علق ممازحاً بشأن المشاركة في لقاء معراب غداً: "ها نحن اليوم في معراب وقلنا رأينا".



، أكد النائب جورج عقيص أن السلم الأهلي خط أحمر ورفض الانجرار إلى أي اقتتال داخلي نتيجة سياسات إسرائيل أو " " ومن خلفه . وشدد على دعم القرارات الحكومية المفصلية ومنح الثقة الكاملة للجيش اللبناني للقيام بدوره في المناطق الحساسة، معلناً إبقاء قنوات التواصل مفتوحة للخروج من دوامة الحرب بأقل الأضرار.



