تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع يستقبل وفد "الاشتراكي".. أبو فاعور: تحصنوا خلف الدولة

Lebanon 24
27-03-2026 | 11:10
A-
A+
جعجع يستقبل وفد الاشتراكي.. أبو فاعور: تحصنوا خلف الدولة
جعجع يستقبل وفد الاشتراكي.. أبو فاعور: تحصنوا خلف الدولة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي موفداً من وليد وتيمور جنبلاط، ضم النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، وراجي السعد، بحضور النائبين جورج عقيص وملحم الرياشي.

وصف أبو فاعور اللقاء بالصريح والمثمر، مؤكداً التمسك بمصالحة الجبل ورفض الفتنة الأهلية التي تسعى إليها إسرائيل، مشدداً على ضرورة عقلنة الخطاب السياسي والتمسك باتفاق الطائف ودعم الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بيدها.
 
كما دعا إلى دعم جهود الدولة لوقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى، ومعالجة ملف النازحين بمسؤولية وطنية. وعن طرد السفير الإيراني، أوضح أن الموضوع نوقش كأزمة تعالج بمنطق الدولة، فيما علق ممازحاً بشأن المشاركة في لقاء معراب غداً: "ها نحن اليوم في معراب وقلنا رأينا".

من جهته، أكد النائب جورج عقيص أن السلم الأهلي خط أحمر ورفض الانجرار إلى أي اقتتال داخلي نتيجة سياسات إسرائيل أو "حزب الله" ومن خلفه إيران. وشدد على دعم القرارات الحكومية المفصلية ومنح الثقة الكاملة للجيش اللبناني للقيام بدوره في المناطق الحساسة، معلناً إبقاء قنوات التواصل مفتوحة للخروج من دوامة الحرب بأقل الأضرار.

الحزب التقدمي الاشتراكي

القوات اللبنانية

الجيش اللبناني

سمير جعجع

اللبنانية

النازحين

حزب الله

الإيراني

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24