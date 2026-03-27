مالسفير البابوي في قرى الجنوب: أنقل إليكم تحيات البابا ودعمه

تفقد السفير البابوي في المطران باولو بورجيا، على رأس وفد كنسي وإنساني ضم رابطة "كاريتاس لبنان" وممثلة ، أهالي القرى الصامدة في قضاءي وحاصبيا، في ظل استمرار المواجهات العسكرية في الجنوب.

وشملت الجولة قرى كوكبا، جديدة مرجعيون، والقليعة، حيث نظمت "كاريتاس" قافلة مساعدات إنسانية ضمت حصصاً غذائية ومستلزمات طبية ومازوتاً ومياه شرب، بدعم من مؤسسات شريكة دولية ومحلية.



وخلال لقاءاته مع رؤساء البلديات والأهالي، نقل المطران بورجيا تحيات ، مؤكداً تضامن الكنيسة مع صمود السكان ومشدداً على أن السلام هو الأساس.

، طالب رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية بتأمين مقومات الصمود خاصة المياه والاتصالات، بينما دعا رئيس بلدية القليعة حنا إلى تفعيل الحماية الدولية وتدخل لتحييد القرى الحدودية عن الصراعات، مع التأكيد على دور كضامن وحيد للأمن، ودعم القطاع في المنطقة.



