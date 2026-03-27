Advertisement
لبنان
مالسفير البابوي في قرى الجنوب: أنقل إليكم تحيات البابا ودعمه
Lebanon 24
27-03-2026
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد السفير البابوي في
لبنان
المطران باولو بورجيا، على رأس وفد كنسي وإنساني ضم رابطة "كاريتاس لبنان" وممثلة
وزير الصحة
، أهالي القرى الصامدة في قضاءي
مرجعيون
وحاصبيا، في ظل استمرار المواجهات العسكرية في الجنوب.
وشملت الجولة قرى كوكبا، جديدة مرجعيون، والقليعة، حيث نظمت "كاريتاس" قافلة مساعدات إنسانية ضمت حصصاً غذائية ومستلزمات طبية ومازوتاً ومياه شرب، بدعم من مؤسسات شريكة دولية ومحلية.
وخلال لقاءاته مع رؤساء البلديات والأهالي، نقل المطران بورجيا تحيات
البابا لاوون الرابع عشر
، مؤكداً تضامن الكنيسة مع صمود السكان ومشدداً على أن السلام هو الأساس.
من جهته
، طالب رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية بتأمين مقومات الصمود خاصة المياه والاتصالات، بينما دعا رئيس بلدية القليعة حنا
ضاهر
إلى تفعيل الحماية الدولية وتدخل
الفاتيكان
لتحييد القرى الحدودية عن الصراعات، مع التأكيد على دور
الجيش اللبناني
كضامن وحيد للأمن، ودعم القطاع
التربوي
في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سوليداريتي" تُرافق السفير البابوي في جولة إغاثية لدعم صمود أهالي قرى الجنوب الحدودية
Lebanon 24
"سوليداريتي" تُرافق السفير البابوي في جولة إغاثية لدعم صمود أهالي قرى الجنوب الحدودية
27/03/2026 18:59:54
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل السوري: أنقل تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى دولة لبنان
Lebanon 24
وزير العدل السوري: أنقل تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى دولة لبنان
27/03/2026 18:59:54
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابوي في الجنوب وحيدا
Lebanon 24
السفير البابوي في الجنوب وحيدا
27/03/2026 18:59:54
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابويّ من صور: البابا سيبقى إلى جانبكم حتّى يعود السلام
Lebanon 24
السفير البابويّ من صور: البابا سيبقى إلى جانبكم حتّى يعود السلام
27/03/2026 18:59:54
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر
الجيش اللبناني
الرابع عشر
وزير الصحة
الفاتيكان
مرجعيون
من جهته
الكنيست
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
09:57 | 2026-03-27
27/03/2026 09:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
12:46 | 2026-03-27
27/03/2026 12:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
Lebanon 24
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
12:42 | 2026-03-27
27/03/2026 12:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
Lebanon 24
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
12:40 | 2026-03-27
27/03/2026 12:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
12:36 | 2026-03-27
27/03/2026 12:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. وهكذا أصبحت
03:16 | 2026-03-27
27/03/2026 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
13:25 | 2026-03-26
26/03/2026 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
09:57 | 2026-03-27
العدوان الإسرائيلي مستمر.. هذه البلدات تتعرّض للقصف (تحديث مستمر)
12:46 | 2026-03-27
مسؤول إسرائيلي يدخل جنوب لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
12:42 | 2026-03-27
سفير فرنسا يزور مطار بيروت
12:40 | 2026-03-27
مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى
12:36 | 2026-03-27
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
12:34 | 2026-03-27
"صاروخ" انطلق من بيروت.. "الحزب" يعلن!
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 18:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
