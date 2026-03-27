مالسفير البابوي في قرى الجنوب: أنقل إليكم تحيات البابا ودعمه

مالسفير البابوي في قرى الجنوب: أنقل إليكم تحيات البابا ودعمه
تفقد السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، على رأس وفد كنسي وإنساني ضم رابطة "كاريتاس لبنان" وممثلة وزير الصحة، أهالي القرى الصامدة في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، في ظل استمرار المواجهات العسكرية في الجنوب.
 
وشملت الجولة قرى كوكبا، جديدة مرجعيون، والقليعة، حيث نظمت "كاريتاس" قافلة مساعدات إنسانية ضمت حصصاً غذائية ومستلزمات طبية ومازوتاً ومياه شرب، بدعم من مؤسسات شريكة دولية ومحلية.

وخلال لقاءاته مع رؤساء البلديات والأهالي، نقل المطران بورجيا تحيات البابا لاوون الرابع عشر، مؤكداً تضامن الكنيسة مع صمود السكان ومشدداً على أن السلام هو الأساس.
 
من جهته، طالب رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية بتأمين مقومات الصمود خاصة المياه والاتصالات، بينما دعا رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر إلى تفعيل الحماية الدولية وتدخل الفاتيكان لتحييد القرى الحدودية عن الصراعات، مع التأكيد على دور الجيش اللبناني كضامن وحيد للأمن، ودعم القطاع التربوي في المنطقة.

