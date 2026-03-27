مجزرة في السكسكية.. بيانٌ من "الصحة" بشأن الشهداء والجرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارتين اللتين شنهما العدو على بلدة السكسكية أدتا إلى استشهاد 6 مواطنين من بينهم 3 أطفال".

وذكر البيان أن الغارتين أسفرتا أيضاً عن إصابة 17 آخرين بجروح من بينهم 7 أطفال.